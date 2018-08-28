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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 10:57 |
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Во Владивостоке пять нежилых помещений выставляются на открытый аукцион
17 мая во Владивостоке состоится открытый аукцион на основании распоряжения Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 02.02.2018 № 52/28 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящееся в собственности Владивостокского городского округа».
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества (5 лотов) опубликовано на сайте администрации Владивостока.
Среди лотов представлены нежилые помещения во Владивостоке по адресам: ул. Пограничная, 12а; ул. Крыгина, 15; ул. Станюковича, 10, а также на острове Русский.
Участниками аукциона могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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