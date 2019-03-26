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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 01:15 |
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Житель Приморья переехал жить под купол с основанием 145 кв. метров
Житель Приморья Владимир Столяров с семьей получил земельный участок площадью около 5 гектаров в селе Тереховка Надеждинского района и построил на нем купольный дом. В настоящее время он обустроил часть дома для жизни, переехал в него и продолжает отделочные работы, чтобы до начала сезона завершить переезд всей семьи на «дальневосточный гектар». В планах Владимира к началу лета построить ферму и завести скот.
«Обосновавшись под куполом, могу сказать, что даже представить себе не мог, насколько просторная получится конструкция и как много будет отделочных работ. Я обустроил себе комнату, переехал в нее, а сейчас в срочном порядке веду работу по отделке остальных помещений, чтобы перебраться всей семьей», - рассказал получатель гектара Владимир Столяров. Площадь основания дома – 145 квадратных метров. Жилая площадь всех помещений, включая второй этаж, – около двухсот. «Сделаны перекрытия, возведен конструктив межкомнатных перегородок. Осталось положить теплые полы и обустроить остальные помещения как можно быстрее — это очень важно, так как надо срочно строить коровник, чтобы участок начал приносить прибыль».
По словам Владимира, дом необычен не только своей формой – у него самонесущая конструкция и не требуются несущие стены и колонны. При строительстве опробованы нестандартные материалы для утепления конструкции, в частности, эковата, произведенная из макулатуры, использована для утепления полов, а двухкомпонентный полиуретан – для стен, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
«Дом получился светлый и теплый. Для отопления достаточно теплого пола, так как внутри дома, благодаря его конструкции, - особая циркуляция воздуха, который не скапливается в углах помещений. Теплый пол уже заказан, и я скоро уже начну монтировать систему», - поделился Владимир.
О ходе освоения участка Владимир рассказывает на своей странице в социальной сети Инстаграм. «Социальная сеть помогает мне общаться с соседями, обмениваться советами и рассказывать о своих ноу хау. В частности, я рассказываю о нюансах строительства купольных домов. Если нам купольный дом понравится, если жить в нем будет удобно, уютно и комфортно, то попробуем занять пустующую нишу и предложить купольные дома жителям Приморья», - рассказал Владимир Столяров.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Приморского края зарегистрировано 14,3 тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по двум тысячам заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решение – ведется оформление и подписание документов.
Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сегодняшний день земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года земельные участки начнут предоставляться на территории Забайкальского края и Республики Бурятия: сначала местным жителям, затем дальневосточникам и потом земли новых регионов Дальнего Востока станут доступны всем россиянам. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства садового участка или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду.
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Убогостью и нищетой веет от подобных новостей. И это в то время когда бывший министр очень открытого правительство Медведева обосновался в Италии с виноградниками бассейнами конюшнями и вертолетной площадкой.
Мужик вызывает к себе архитектора. Спроектируй мне дом абсолютно круглый. Тот мол де нафига? Мужик- Да вот теща сказала, построите новый дом, может и маме уголок найдется
Что то не понятно чего это реклама?? Если типа гектара, то это изначально Лохотрон. . . Дают землю, на птичьих правах, причём земля не принадлежит этим давателям - радетелям. . . А если типа реклама купольного дома, так их давно уже по всей стране строят. . . А этот судя по конструкции мужику в ""копеечку"" станет, есть гораздо проще и дешевле раз в пять и эффективнее. . . так, что очередная статья ни о чём. . . .
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