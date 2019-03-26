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04 Апреля 2019, 16:08 | Регион сегодня |

Новый закон сделает красоту Дальнего Востока и Арктики более манящей

Иностранным круизным туристическим судам откроют российские порты в Арктическом и Дальневосточном регионах

Принятие законопроекта о заходе иностранных туристских судов в российские порты в Арктическом и Дальневосточном регионах будет способствовать развитию туристического потенциала данных регионов, сообщили журналу "Дальневостоный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, принятый законопроект сделает дальневосточные и арктические территории более интересными для туроператоров. «Новая законодательная инициатива будет способствовать расширению перечня маршрутов по Русской Арктике, облегчит туроператорам их составление и будет способствовать развитию круизного туризма в регионе», – считает он.

«Туристическая сфера все больше привлекает как российских, так и зарубежных инвесторов. Мы видим это по запросам, которые поступают в наше Агентство. Также фиксируется интерес туристов. По итогам года Дальний Восток посетило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Притоку иностранных туристов способствует механизм электронных виз. По ним с августа 2017 году въехало более 53 тыс. граждан 16 стран. Сейчас рассматривается еще одна возможность привлечь зарубежных туристов в Россию. Если закон будет утвержден, красота Дальнего Востока и Арктики станет более манящей, интерес к России возрастет, а турпоток в целом увеличится», – прокомментировал Леонид Петухов.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении поправки, упрощающие для иностранных круизных туристических судов посещение Арктической зоны РФ, а также Дальневосточного федерального округа. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 14.2 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в части уточнения порядка захода иностранных туристских судов в районы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, прилегающие к территориям субъектов Российской Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальневосточный федеральный округ).

В соответствии с законопроектом Правительство РФ предлагается наделить правом утверждать перечень портов или пунктов в Арктической зоне РФ и в ДФО, в которых иностранным туристским судам будет разрешено производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег. Предусматривается, что иностранные туристские суда, перевозящие пассажиров-туристов, при осуществлении плавания во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, могут осуществлять выгрузку или погрузку припасов в портах. Определение портов, пунктов, а также участков водной акватории, в которых допускается сход туристов на берег, обусловлено необходимостью исключения возможности попадания иностранных туристов на территорию, на которой расположены объекты, предназначенные для обеспечения обороны и безопасности государства, сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций  поддержке экспорта.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: порты  туризм  Арктика  круизы 


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Комментарии
  • Псевдоним16:36, 04.04.2019

    """" Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 14. 2 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» """"" -- изначально ЭТО липа!!! Ни какой границы РФ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Нет ни одного документа об этом . . . Вот он типа граница :::: В Юрисдикцию РФ входит 1. Континентальный шельф РФ, морское дно и недра подводных районов, за пределами до внешней границы подводной окраины материка. и 2. Исключительная экономическая зона. —это территориальное море РФ с особым правовым режимом до внешней границы уходящей в море. (200 морских миль от исходных линий). То есть территории у РФ нет, Имущества никакого нет, Ничего СССР в РФ не передал по Акту--Приема —передачи, граждан живых нет, есть только утопленники, мертвые физические лица с украденными нашими именами. Да и сам корабль их утоп уже! Нет РФ!! Просыпаемся. . . . . . Вот там и действуют их налоги , законы и т. д. , а к нам они ни какого отношения не имееют. . . . . . . . . . . . . Континентальная часть России Юридически принадлежит СССР-РСФСР Как и морская территория до 200 морских миль от материка. . . . .
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