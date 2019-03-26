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На востоке страны замминистра обороны за двое суток преодолел более 20000 километров

В Приморье 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде предстоит серьезное обновление казарменно-жилищного фонда

Цель масштабной рабочей поездки на Дальний Восток - проверка хода строительства общежитий военнослужащих десантных и мотострелковых соединений, возведения береговых пунктов базирования подводного флота, а также выполнения госпрограммы по обустройству секретных позиций войск Воздушно-космической обороны и Ракетных войск стратегического назначения.

Большие расстояния между многочисленными пунктами пребывания, перелеты на самолетах, вертолетах, автомобильные переезды заранее обусловили жесткий режим работы. На всех объектах краткий доклад, осмотр территории, зданий и сооружений, обсуждение на месте с военными строителями и командирами подразделений проблемных вопросов и вариантов решений (основная часть визита), постановка конкретных задач.  

В Приморье 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде предстоит серьезное обновление казарменно-жилищного фонда с учетом современных требований к социально-бытовым условиям проживания для контрактников (отдельные комнаты – кубрики, расширенные санитарно-гигиенические зоны и места отдыха, увеличение   индивидуальной площади для хранения вещей с учетом гражданской одежды).

«Прежде всего в этом году надо обязательно реконструировать все полосы препятствий, спортивные площадки и специальные тренажеры для десантников на открытом воздухе и, конечно, тщательно продумать, рассчитать и подготовить проект полного обновления военного городка, включая работы по инженерным сетям: тепло, водо, энергоснабжения» - подчеркнул Тимур Иванов.

В Уссурийске, в «Западном» военном городке, где до 2007 года располагалось  Дальневосточное автомобильное командно-инженерное училище, теперь военнослужащие мотострелковой части будут проживать в памятниках архитектуры. Военные строители восстановили три двухэтажные кирпичные казармы (на 160 человек каждая), возведенные в 1918 году.

«Важно было отреставрировать корпуса. Построены они сто лет назад. Это объекты культурного наследия. И мы смогли полностью сохранить первоначальные, исторические фасады при этом создать внутри комфортную среду» - отметил замминистра обороны.  

В настоящее время в «Западном» идут строительно-монтажные работы по реконструкции столовой на 1200 мест, четырех казарм и учебного корпуса с 6 классами и двумя библиотеками на 6200 и 8800 книг.

После осмотра нового, типового, современного общежития для военных в гарнизоне «Монастырище» и нескольких специальных секретных объектов в дальневосточной тайге, Тимур Иванов побывал на Камчатке. Особое внимание он уделил обустройству причального фронта на базе дислокации таких атомных подводных крейсеров как «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Строящийся комплекс береговых объектов для эффективного обеспечения различных систем атомных подлодок будет готов к концу нынешнего года.  

Журнал "Дальневосточный капитал".

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