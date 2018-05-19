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04 Июня 2018, 09:30 | Регион сегодня |

В Приморье строительство судоверфи "Звезда" завершат на четыре года раньше срока

В Приморском крае продолжается создание самого современного судостроительного комплекса в стране – ССК "Звезда".

Часть объектов здесь уже построены и запущены в работу, строительство остальных инвесторы планируют завершить на четыре года раньше – в 2020 году. Об этом стало известно в ходе визита на предприятие заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева в субботу, 2 июня. В мероприятии принял участие врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

На встрече также присутствовали вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин, генеральный директор АО «ДЦСС» Юрий Фильченок и генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Участники делегации во главе с полпредом осмотрели объекты первой очереди строительства судоверфи – блок корпусных производств, где ведется раскрой, обработка и сварка металлических конструкций для судов, окрасочные камеры, где также уже налажено производство, и тяжелый открытый достроечный стапель – один из самых крупных объектов «Звезды».

Также посетили площадку, где ведется строительство сухого дока. Пока здесь освоена только треть предусмотренной под стройку территории. Объект входит во вторую очередь создания судоверфи и должен быть сдан в эксплуатацию в 2019 году.

Во время совещания, проведенного Юрием Трутневым на территории судоремонтного завода «Звезда», вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин отметил, что по плану создание всех объектов судоверфи должно быть завершено к 2024 году, однако инвесторы намерены значительно сократить сроки строительства.

«У нас срок окончания второй очереди – 2024 год, но мы ее закончим в 2020 и серьезно увеличим объем работ. Завод сможет выпускать гораздо больше судов, чем сейчас», – отметил представитель «Роснефти».

Как подчеркнул по итогам встречи Юрий Трутнев, сегодня судоверфь работает над производством танкеров ледового класса, судов на газомоторном топливе и других объектов, при этом на предприятии уже установлено и приступило к работе самое современное оборудование. Вместе с тем, судостроительному комплексу еще только предстоит зарекомендовать себя после выхода на полную мощность, поэтому пока Правительство РФ будет оказывать «Звезде» помощь в привлечении заказчиков.

«Есть поручение Президента России Владимира Путина об обеспечении судоверфи заказами, будем этим заниматься, будем продолжать переговоры со всеми компаниями, которые у нас работают в арктической зоне», – подчеркнул полпред, добавив, что все новые суда, которые требуются для реализации крупных проектов, в том числе по использованию Северного морского пути, должны строиться именно на «Звезде».

Также затронут вопрос о строительстве жилья для работников судоверфи. Сегодня здесь трудится более тысячи человек, однако после ввода в эксплуатацию всех объектов комплекса эта цифра увеличится более, чем в семь раз. Для того, чтобы обеспечить специалистов квартирами, в Большом Камне строится несколько жилых микрорайонов. При этом часть из них – 750 квартир – должна построить и сдать в аренду работникам судоверфи Администрация Приморья. По словам главы региона Андрея Тарасенко, эта работа уже ведется.

«Мы получили разрешение, необходимое для начала строительства жилья в Большом Камне. В ближайшее время начнем здесь работы», – подчеркнул руководитель края.

Также в городе будет создана вся необходимая социальная инфраструктура – детские сады, школы, больницы.

Напомним, возведение современной судоверфи «Звезда» ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень под контролем Президента и Правительства России. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. В сентябре 2017 года при участии Президента России Владимира Путина на территории верфи состоялась торжественная закладка первых четырех судов.

Специалисты отмечают, что создание нового комплекса является одним из механизмов принципиального изменения стратегической позиции гражданского судостроения России, строительства современной конкурентоспособной морской техники гражданского назначения.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края).

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: судоверфь  Роснефть  звезда  трутнев 


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