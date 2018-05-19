|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 05 Июня, 04:02 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье разработали новый магнитный стимулятор мозга
Новый магнитный стимулятор мозга разработал доцент Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Юнг. Предложенная технология позволяет безопасно, точно и дозировано воздействовать на глубокие структуры головного мозга для тренировки и развития нейроресурсов, восстановления утраченных функций, а также при когнитивных исследованиях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это стимуляция коры головного мозга с помощью коротких магнитных импульсов. Как отметил Борис Юнг, существующие сегодня аппараты ТМС не позволяют воздействовать на глубокие структуры, имеют много противопоказаний и побочных эффектов. Новый метод обеспечивает движение магнитного потока вне головы пациента по гибкому магнитопроводу. При этом центр вращения вектора индукции магнитного поля расположен непосредственно в зоне стимуляции мозга.
«Новый стимулятор представляет собой шлем, внутри которого расположена техническая база, — рассказал доцент департамента фундаментальной медицины ДВФУ, кандидат технических наук Борис Юнг. — Главное отличие от аналогов — безопасность и точность. Параметры стимуляции соизмеримы с естественными параметрами магнитного поля Земли и не превышают нормы СанПин, уровень электромагнитных помех значительно ниже. К тому же, новый метод позволяет воздействовать на глубокие структуры головного мозга с точностью до 1,5 миллиметров».
Ученый ДВФУ уже получил на свое изобретение три патента. На следующем этапе планируется создать прототип стимулятора, ведутся переговоры с одним из крупнейших заводов Дальнего Востока по производству аппаратов. Ориентировочная рыночная стоимость нового устройства будет в 7-9 раз ниже мировых аналогов, поэтому разработка имеет все шансы занять лидирующие позиции на рынке технических средств ТМС.
- В Приморье разработали новый магнитный стимулятор мозга
- Резиденты Свободного порта Владивосток берутся за крематорий и газозаправочные станции
- Во Владивостоке за 10 фестивальных дней съели три тонны мидий
- В Приморье строительство судоверфи "Звезда" завершат на четыре года раньше срока
- Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на IV Восточном экономическом форуме
- В Приморье сингапурские бизнесмены планируют открыт Азиатский SeaHub
- Кинематографисты из Китая планируют снять приключенческую комедию в Приморье
- Приморский край и Северная Кенсан обладают большим потенциалом для взаимодействия
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- Временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) стал Айсен Николаев
-
Наши партнерыLoading...RedTram18 Мая 2018, 09:34Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
15 Мая 2018, 14:55"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
Ой болтуны, ой болтуны. для чего вы это печататете? для того чтобы напомнить что у нас есть ученые, которые уже много чего "изобрели" и лекарств уже изобрели кучу, и роботов понаизобретали, и тренажеров различных поизобретали только вот ничего фактически нет одна только болтовня.
Авторизация: