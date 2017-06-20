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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Обсуждение интеграции России и Республики Корея продолжится на Восточном экономическом форуме
3 июля в Сеуле (Республика Корея) в рамках 8-й Азиатской конференции лидерства состоялась специальная сессия «Россия — Республика Корея: расширение экономического сотрудничества в рамках "Большой Евразии"».
Организатором мероприятия выступила Корейская ассоциация международной торговли (KITA) при поддержке Фонда «Росконгресс».
В работе специальной сессии приняли участие руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Антон Москаленков, управляющий директор Агентства по технологическому развитию Роман Рожков, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский, заместитель Председателя Внешэкономбанка, руководитель Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительстве РФ Ирина Макиева, профессор, директор Института евразийских исследований при Университете Кунмин Ли Санчжун, президент и генеральный директор Forma Corporation Ю Сэридзава, а также представители деловых кругов России и Республики Корея. Модератором сессии выступил управляющий вице-президент KITA Ким Чжонкван.
В рамках сессии участники обсудили расширение сотрудничества российского и южнокорейского бизнеса по освоению евразийских рынков, а также совместные проекты в сферах энергетики и транспортной инфраструктуры. Обсуждение интеграции России и Республики Корея продолжится на третьем Восточном экономическом форуме (г.Владивосток, 6-7 сентября 2017 года), в частности, в рамках бизнес-диалога «Россия – Республика Корея», который включен в архитектуру деловой программы Форума.
«На ВЭФ-2017 года главными действующими лицами станут российские и иностранные инвесторы, реализующие проекты в Дальневосточном федеральном округе. Одним из основных направлений работы Форума будет поиск новых возможностей экономического развития российского Дальнего Востока в контексте интеграционных процессов в Большой Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», - отметил руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Антон Москаленков.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»–крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
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