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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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Газпром реанимировал "Владивосток СПГ"
Рост на рынке АТР потребности в газомоторном топливе в первую очередь для бункеровки судов стала поводом для ПАО «Газпром» возобновить работу по проекту «Владивосток СПГ», отметил в ходе годового собрания акционеров 30 июня глава ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР. Напомним, что в 2015 году на аналогичном собрании Миллер сообщил о том, что вышеназванный проект не был исключен из инвестиционного портфеля компании, однако ушел из списка приоритетных и был переведен в разряд долгосрочных. При этом проектная документация завода СПГ во Владивостоке уже была подготовлена и даже прошла Главгосэкспертизу.
- Мы знаем, что в странах Азиатско-тихоокеанского региона очень активно развивается судоходство, - отметил Миллер в ходе собрания 30 июня в этом году. – Самое главное, мы отмечаем интерес со стороны иностранных компаний из этого региона, которые готовы участвовать в этом проекте с пониманием нацеленности на сегмент рынка АТР на газомоторное топливо и в частности на бункеровку. Соответственно мы сейчас регулируем работу по этому проекту: за последние два месяца он перешел в разряд рабочих. Единственное, что следует отметить: мы не будем говорить сейчас о тех же мощностях проекта, о которых заявляли первоначально по «Владивосток СПГ». Сейчас это все-таки проект среднетоннажного производства, и конкретные объемы называть пока что рано.
Напомним, что изначально потенциал проекта «Владивосток СПГ» (под реализацию которого ПАО «Газпром», кстати, уже завладел внушительных объемов участком земли под Владивостоком) допускал производство сжиженного природного газа с мощностью до 15 млн тонн в год. Первую очередь проекта (на 5 млн тонн СПГ в год) в компании планировали запустить в конце 2018-го - начале 2019-го года, а через два года - еще одну очередь.
- Газ для завода планировалось поставлять из газопровода «Сила Сибири», но затем «Газпром» переориентировался на месторождения «Сахалина-3» — Киринское (162 млрд кубометров) и Южно-Киринское (711 млрд кубометров), - пишет «Золотой Рог».
«Сила Сибири»: Китай получит свой газ
В ходе собрания акционеров – 2017 Алексей МИЛЛЕР отметил также, что в рамках переговоров с китайскими партнерами достигнута конкретная дата начала поставок газа в Китай в рамках проекта «Сила Сибири».
- Сейчас мы досогласовываем детали, в самые ближайшие дни дополнительные условия к контракту о сроках начала поставок газа в Китай будут подписаны. Мы имеем полное понимание о готовности китайской стороны к выполнению работ, необходимых для начала поставок и прописанных в договоре.
По словам Миллера, проект «Сила Сибири» будет рентабелен на протяжении всего своего жизненного цикла, несмотря на сомнения экспертов, связанных с тем, что цены на энергоносители в последнее время снизились. А вот в допуске независимых производителей газа к «Силе Сибири» Миллер не видит экономической целесообразности для России. Напомним, что 29 июня вице-президент компании «Роснефть» Влада РУСАКОВА сообщила прессе о том, что «Роснефть» могла бы существенно расширить поставки российского газа в Китай при условии получения доступа к «Силе Сибири».
- По Российскому законодательству независимых производителей допустить до «Силы Сибири» невозможно, и переговоров по этому поводу мы не ведем, - добавил Миллер. – Условия таковы, что весь объем газа – это объем газа «Газпрома». Мощности, которые мы создаем, мы создаем для «Силы Сибири». Соответствующие инвестиции также понес «Газпром», а не независимые производители.
Напомним, «Сила Сибири» - это крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Магистральный газопровод «Сила Сибири» запроектирован транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Запланированная экспортная производительность «Силы Сибири» - 38 млрд куб. м газа в год, который пойдет в Китай. Протяженность – около 3 тыс. км. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту на 30 лет. В сентябре 2014 года «Газпром» начал строительство первого участка газопровода «Сила Сибири» протяженность около 2200 км от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска на границе с Китаем. На втором этапе будет построен участок протяженностью около 800 км от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского; на третьем – газотранспортные мощности будут расширены на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.
В сентябре 2016 года «Газпром» и CNPC подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» под рекой Амур.
Сахалин газифицирует Индию
Третья очередь проекта «Сахалин-2» по производству СПГ будет построена, однако окончательного инвестиционного решения по проекту еще нет, рассказал Миллер в ходе пресс-конференции.
- Окончательное инвестиционное решение будет принято между четвёртым кварталом 2018-го и первым кварталом 2019-го года, - добавил Миллер. – Третья линия по плану будет введена в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Напомню, что проект строительства завода по СПГ на Сахалине - это самый экономически эффективный проект по СПГ в мире. Ему же не один год, и он продолжает улучшать свои экономические показатели и производственные мощности, в том числе объемы поставки СПГ и объемы добычи нефти.
Ресурсы проекта «Сахалин – 3», в свою очередь, рассматриваются компанией для экспорта газа в Индию на основе своповых разменных операций между несколькими странами. По словам Миллера, в компании уже готов план-график обустройства разработки Южно-Киринского месторождения.
- Наша работа идет строго по этому графику, - отметил Миллер. – Напомню, что срок реализации проекта назначен примерно на 2023 год. Сейчас в рамках «Сахалин – 3» «Газпром» ведет геологоразведочные работы на трех лицензионных участках: Киринском, Аяшском и Восточно-Одоптинском. В пределах Киринского участка нами открыты Южно-Киринское и Мынгинское месторождения.
Заместить 5% импорта
По словам Миллера, «больная» для Сахалина проблема с импортным оборудованием, попавшим под санкции и необходимым для работы на проекте «Сахалин – 3» и других проектах «Газпрома», постепенно и успешно решается. Осталось заместить 5% импорта.
- Как вы знаете, «Газпром» успешно реализует программу по импортозамещению, - отметил Миллер. - Среди оборудования, которое мы определили для себя как очень важное, находятся придонные комплексы добычи, которые мы планируем использовать на «Сахалин-3». Мы успешно ведем сотрудничество с российскими предприятиями, которые готовы производить это оборудование для нужд «Газпрома». Стоит отметить, что интерес российских предприятий к нашей программе просто огромный, и у нас нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время отечественные производители обеспечат поставку придонных добычных комплексов. Напомню, что уже сейчас в результате многолетнего сотрудничества с российскими предприятиями «Газпром» закупает 100% всего ассортимента труб для своих потребностей и уже 95% всей материально-технической продукции. Задумайтесь: 95% мы покупаем в Российской Федерации. Осталось совсем немного.
Ни слова о ТОРах
В ходе пресс-конференции, последовавшей после собрания акционеров ПАО «Газпром», вопросы касательно газификации Территорий опережающего развития Приморья и других регионов Дальнего Востока прокомментированы Миллером не были. Между тем проблема газификации крупных предприятий, входящих в ТОРы, до сих пор стоит особняком на Дальнем Востоке. По словам председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА темпам газификации регионов до сих пор мешают, во-первых, неисполнение регионами обязательств по подготовке объектов к газификации, а также долги перед «Газпромом» за газ. Приморье, между прочим, не входит в перечень регионов, успешно исполняющих свои обязательства и выплачивающих долги.
- Газификация регионов – это в первую очередь синхронная работа, - отметил Зубков. – Многие власти регионов забывают об этом. На сегодняшний день 36 субъектов РФ отстают в подготовительных работах, а 19 субъектов к ней даже не приступали. Что касается долгов, то в этом году «Газпрому» задолжали на 22% выплат за газ больше, чем в прошлом году. Нам приходится вводить штрафные санкции: сдерживать газификацию или вовсе прекращать в этих регионах, что само по себе нехорошо, ведь от этого страдает в первую очередь качество жизни населения.
Несмотря на долги российских регионов перед «Газпромом» в плане экспорта у компании все замечательно: 27 января этого года компания выполнила рекорд поставок на экспорт – 636,4 млн. кубометров газа в сутки в дальнее зарубежье.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
Фото с сайта Gazprom.ru.
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