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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
Приморцы готовятся отметить один из самых популярных праздников в крае – День рыбака, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, 8 июля в 14.00 на Спортивной набережной Владивостока начнется праздничный семичасовой концерт.
«Для гостей и жителей края выступят ведущие творческие коллективы, недалеко от сцены будут работать тематические площадки, пройдут игры “Морской бой” и «Мегатвистер», – отметили специалисты.
В этот день на набережной можно будет отведать праздничное угощение – всем пришедшим раздадут тысячу порций наваристой ухи.
Отметим, что всю неделю в крае проходят мероприятия, приуроченные ко Дню рыбака. Так, 3 июля более 50 ребят из Всероссийского детского центра «Океан» посетили Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбтуз).
«Преподаватели учебного заведения провели экскурсию по корпусам и аудиториям университета. Старшеклассникам показали цех орудий лова и тренажеры по управлению судном», – добавили специалисты департамента.
Отметим, глава Приморья Андрей Тарасенко считает рыбную отрасль одну из приоритетных для развития региона. По его словам, система рыболовства и аквакультуры требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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