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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
Третий международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум начал работу на острове Русский сегодня, 4 июля. С приветствием к участникам от имени главы Приморья Андрея Тарасенко обратился вице-губернатор Гагик Захарян.
Восточный нефтегазовый форум проходит в Приморье уже третий раз. В этом году на его площадке собрались около 300 участников. Программа нынешнего форума посвящена реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов, среди которых разработка нефтегазовых месторождений и строительство инфраструктуры данной отрасли. Ключевые темы – меры по повышению инвестиционной привлекательности дальневосточного региона, возможности для инвесторов из стран АТР, развитие международных транспортных коридоров, экологическая безопасность при строительстве объектов.
В работе форума принимают участие руководители ведущих нефтегазовых проектов и компаний Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Поприветствовав участников, Гагик Захарян отметил, что сейчас в Приморье реализуются крупные проекты по газоснабжению. По его словам, регион выгоден для транзита углеводородов в соседние страны.
«У Приморья выгодное географическое положение для поставки газа в Китай, Корею, Японию, но в то же время для нас важно и развитие собственной отрасли в крае. Уже в декабре этого года пять котельных в Уссурийске начнут работу на газе. Следующий этап – газификация промышленности и ЖКХ Артема, Надеждинского, Шкотовского районов», – подчеркнул заместитель главы региона.
Гагик Захарян подчеркнул, что в настоящее время важно согласовать все действия в данном направлении, привлечь инвесторов для реализации новых проектов, форум – хорошая площадка для этих целей.
Отметим, что в течение двух дней участники мероприятия также обсудят проблемы газификации удаленных регионов, вопросы развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производств.
Фото Евгения Ковалева.
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