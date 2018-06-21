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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
В целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности в краевом центре запретят парковку машин вдоль дорог на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. Об этом сообщают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информационной 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на автомобильной дороге в районе дома № 23б и 14 по улице Адмирала Фокина. Кроме того, специалисты установят новый дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» в районе дома № 16 по улице Адмирала Фокина.
Как сообщают специалисты, работы по установке дорожных знаков планируется провести в конце июля. Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
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Наивные такие! Да кто ж в России боялся знака 3. 27? По первости будут следить и гонять, а затем раз в год планово и все - в остальное время там ставь машину - не хочу!
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