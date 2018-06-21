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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке открыло официальный аккаунт «Работа на Дальнем Востоке» в Instagram. На странице агентства публикуются новости, информация о работодателях Дальнего Востока и открытых в регионе вакансиях. Также на странице можно будет узнать о предстоящих мероприятиях Агентства и посмотреть фотоотчеты с места событий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Подписчики страницы могут задавать интересующие их вопросы, получать консультации по программам переезда на Дальний Восток и актуальным вакансиям. Аккаунт поддерживает возможность отправки электронного письма и совершения звонка, помимо этого пользователи смогут направлять свои обращения в личных сообщениях.
Напомним, сообщества «Работа на Дальнем Востоке» представлены в следующих социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм. В них Агентство представляет вакансии в наиболее быстро растущих отраслях экономики Дальнего Востока. Текущая неделя посвящена вакансиям добычи металлических руд. Это уже пятая отрасль в рамках проекта в социальных сетях, ранее прошли недели вакансий судостроительной, угледобывающей, сельскохозяйственной отраслей и лесной промышленности.
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