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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Сентября, 20:33 |
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Президент Монголии примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке
В ходе события будут рассмотрены вопросы двухстороннего сотрудничества и возможность реализации совместных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
В мероприятии примет участие Президент Монголии Халтмагийн Баттулга. Министр развития дорог и транспорта Монголии Дангаа Ганбат представит перспективные транспортные проекты, которые могут быть реализованы с участием российских и монгольских инвесторов. Агентство национального развития Монголии расскажет об инвестиционном климате в стране. Также планируется участие монгольских компаний, осуществляющих деятельность в области горнорудной промышленности, сельского хозяйства, мясопереработки, туризма и др.
C российской стороны в круглом столе примут участие официальные лица и представители бизнес-сообщества. В частности, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, Президент, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, Председатель совета директоров Группы компаний «Ренова», президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров Группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин.
«Проведение российско-монгольского круглого стола на таком высоком уровне будет способствовать расширению политических, экономических и культурных связей между нашими странами», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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