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Среда| 05 Сентября, 06:04 |
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Во Владивостоке в День тигра запланирован "Несчастный случай"
29 и 30 сентября в Приморье в девятнадцатый раз отметят День тигра. Череду мероприятий, приуроченных к празднику, завершит концерт групп «Несчастный случай» и «Чайф» на Центральной площади г. Владивостока.
Жителей и гостей столицы Приморья ожидает насыщенная праздничная программа Дня тигра.
Досье "Дальневосточного капитала": День тигра во Владивостоке – экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года и получивший статус официального в 2001 г. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатором праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.
Актуальная версия программы доступна на сайте www.amur-tiger.ru)
29 сентября (суббота)
19:00 Торжественный прием, посвященный Дню тигра (Приморская сцена Мариинского театра).
30 сентября (воскресенье)
10:00-17:00 Работа анимационных площадок (Площадь Борцам за власть Советов)
12:00- 13:00 Праздничное шествие колонн (по Океанскому проспекту от Покровского парка до Площади Борцам за власть Советов)
13:00- 13:30 Презентация специализированной техники, торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств (Площадь Борцам за власть Советов)
19:00-22:15 Праздничный концерт (Площадь Борцам за власть Советов), группы «Несчастный случай» (19:00) и "Чайф" (20:45 – 22:15).
Организаторами праздничных мероприятий выступают Центр «Амурский тигр», Администрация Приморского края и Администрация города Владивостока.
Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.
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