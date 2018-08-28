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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Сентября, 06:04 |
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Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
Во Владивостоке в павильоне Росрыболовства Russian Seafood and Fish Market участникам IV Восточного экономического форума покажут редко встречающийся вид водных биоресурсов – морского монаха или «жирного монаха», как называют его в Японии из-за высокой жирности мяса. Гигантскую рыбу – более 1,5 метра – привезут целиком, разделают на кусочки и приготовят.
Несколько таких рыб беспрецедентного размера добыли недавно пионеры глубоководного промысла – дальневосточный рыболовецкий колхоз «Восток 1», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Росрыболовстве.
Эрилепис или морской монах – крупная рыба длиной до 2 метров обитает в северной части Тихого океана от Калифорнии до Юго-Восточной Японии, однако повсеместно редка и по мере взросления погружается все глубже. Вероятно, за уединенный образ жизни она и получила вторую часть своего названия.
Морской монах – исключительный «гость» в уловах рыбаков. После двух случаев добычи небольших особей у поверхности воды в открытом океане в начале 50-х годов, его достоверных находок у берегов России не было более 40 лет. И только в 1995 году у Северных Курил добыт первый взрослый экземпляр размером 1,2 метра.
Всего, в 1990-е годы в рамках программы исследования малоизученных и малоиспользуемых рыб дальневосточных морей в тихоокеанских водах ученые НИИ Росрыболовства зафиксировали 7 случаев вылова морского монаха у берегов России.
С этого года Росрыболовство возобновило программу по изучению глубоководных объектов дальневосточных морей. ТИНРО-Центр уже частично реализует ее совместно с рыбаками Приморья, которые добывают рыбу на глубине до 2,5 км. По предварительным оценкам ученых, в перспективе глубоководные объекты могут обеспечить прирост общего вылова в 200 тыс. тонн ежегодно.
Досье "Дальневосточного капитала": Russian Seafood and Fish Market – новый проект Росрыболовства, объединяющий бизнес-зону, рыбный рынок и ресторан, станет частью экспозиции «Улица Дальнего Востока» и разместится на набережной о. Русский. На витринах и в зоне питания будут представлены не только морской монах, но и другие малоизвестные объекты дальневосточных морей – антимора, пламенный морской окунь и акула колючая, а также традиционные виды промысла. В презентационной зоне российское компании представят инвестиционные проекты в области судостроения, рыбопереработки и марикультуры с учетом передовых технологий и современных тенденций. Павильон откроется 9 сентября и будет работать все дни выставки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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