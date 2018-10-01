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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Октября, 13:45 |
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Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
Более 400 участников соберет XXII конференция Ассоциации азиатских технопарков (Asian Science Parks Association, ASPA) 4-5 октября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
В конференции примут участие топ-менеджеры и представители технопарков и бизнес-инкубаторов, университетов, венчурных компаний, инновационных предприятий и фондов. Главной темой станет влияние глобальных трендов на развитие технопарков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках программы пройдут пленарные сессии, семинары, тренинги, воркшопы, посвященные будущему технопарков в перспективе до 2050 года и новым подходам в их управлении.
Технопарк «Русский» в ДВФУ представит азиатским инвесторам и экспертам лучшие технологические стартапы Дальнего Востока. Участникам покажут электровелосипед EczoBike со встроенной батареей и бортовым компьютером, оборудование для альтернативной энергетики GreenSun Technologies, «умное» зеркало SeilfieMirror со встроенной камерой и стереосистемой для интеграции с мобильными приложениями и системами «умного дома» и другие проекты.
Напомним, Ассоциации азиатских технопарков (ASPA) является международной неправительственной организацией, основанной в 1997 году для совместного развития научных технологий, промышленности и экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Объединяет 519 членов в 36 странах мира, в том числе 18 российских технопарков.
Досье "Дальневосточного капитала": Технопарк «Русский» — проект по созданию на о. Русский экосистемы развития технологического предпринимательства для обеспечения лидерства Российской Федерации на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект реализуют совместно ДВФУ, Фонд «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Резидентами технопарка уже стали 58 компаний со всей страны.
- Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
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