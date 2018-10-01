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Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах

Стоимость проекта - 6,9 млрд рублей. Планируется, что в год его смогут посетить свыше 1 миллиона человек

Центр семейного отдыха и развлечений «Парк народов мира» планируется построить во Владивостоке. По итогам четвертого Восточного экономического форума вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко подписал соглашение о содействии в реализации инвестиционного проекта общей стоимостью 6,9 миллиарда рублей с компанией «Стратег» – резидентом Свободного порта Владивосток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

На площади более 20 гектаров во Владивостоке планируется разместить выставочный павильон с экспозициями, иллюстрирующими фрагменты из жизни и культурные особенности народов мира, гостиницу, тематические домики для проживания туристов, парк аттракционов, аквапарк и другие объекты. Авторская концепция проекта предполагает создание качественного туристского продукта мирового значения, гости которого смогут не только хорошо отдохнуть, но и расширить кругозор, получить новые знания в области этнографии, географии, культуры и истории.

«В строительстве тематического парка уже заинтересован крупный инвестор из Франции, тем не менее мы готовы дополнительно представлять данный проект за рубежом. Одним наших из ключевых преимуществ при работе с иностранными партнерами являются преференции, которые мы получаем, являясь резидентом Свободного порта Владивосток», – рассказала генеральный директор ООО «Стратег» Оксана Иванова.

Реализацию проекта сопровождает Инвестиционное агентство Приморского края. Специалисты помогают предпринимателям грамотно выстроить взаимодействие как с потенциальными иностранными инвесторами, так и с государственными органами. На данном этапе решается земельный вопрос.

«Ведем подбор земельного участка для строительства парка. На данный момент рассматривается место на берегу Уссурийского залива, в 25 километрах от игорной зоны Tigre de Cristal. Сейчас мы плотно взаимодействуем с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края, чтобы пройти все необходимые административные процедуры», – прокомментировал директор Инвестагентства Дмитрий Ямщиков.

После окончательного согласования земельного участка потребуется около двух лет для возведения ключевых объектов парка. Открытие современного рекреационно-развлекательного комплекса позволит создать более 300 новых рабочих мест, а также поспособствует развитию туризма в Приморье. Парк станет точкой притяжения не только для дальневосточников, но и иностранных гостей. Планируется, что в год его смогут посетить свыше 1 миллиона человек.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инвестиции  ВЭФ 


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Комментарии
  • Налогоплательщик17:36, 04.10.2018

    Сколько уже было таких прожектов парков, мест отдыха и прочего. Где же результат? Его нет. Думается, что и не будет. Пришёл новый глава региона и странные конторки типа инвестагентства оживились. А как же? Денег бюджетных могут лишить. Вот и начали гнать пургу. Типа мы же работаем. . . только вот не стоит вестись на эти смешные заявления. Стоит просто проверить эффективность работы и всех разогнать. Благое дело сделает губернатор - деньги для бюджета сохранит и на нужные проекты для края направит.
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