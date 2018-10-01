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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 9, 2018
04.10 |Опубликован список более 100 должников Владивостока
04.10 |Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
04.10 |На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
04.10 |Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
03.10 |"Аврора" возобновляет полеты из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре
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04 Октября 2018, 22:04 | Регион сегодня |
Опубликован список более 100 должников Владивостока
Указаны самый большой и самый малый долг перед бюджетом столицы Приморья
На сайте администрации Владивостока опубликован перечень пользователей (арендаторов) муниципального имущества, имеющих задолженность перед бюджетом Владивостокского городского округа на 01.10.2018.
Самый крупные должники - ООО ЧОО "Дальневосточный центр безопасности" (47 203 850,18); КГУП "Приморский водоканал" (34 105 607,38) , ООО "Эль-Сон" (20 764 272,77); МПВ "ВПОПАТ-1" (13 382 865,16); ООО "Грифон-ДВ" (12 496 801,01); ООО "Лимонник ПК" (7 892 565,78).
Меньше всех задолжала партия "Единая Россия".
Теги: долги недвижимость
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