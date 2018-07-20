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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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04 Декабря 2013, 17:13 | Регион сегодня
Бизнес в Приморье не хочет или не может использовать ресурс госзакупок?
11 декабря во Владивостоке Бизнес-клуб "КРБ "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" проводит круглый стол для руководителей, посвященный вопросам участия в госзакупках.
В последнее время очень много говорится о госзакупках. Большинство представителей бизнеса не используют этот ресурс в силу различных причин, а государственные структуры не могут получить нужные им услуги. Обе стороны проигрывают.
Поэтому Бизнес-клуб «КРБ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» организует встречу за круглым столом в итальянском кафе «PAZZO», чтобы обменяться идеями, опытом и задать вопросы нашим экспертам: Максиму Алабужеву, генеральному директору Специализированной организации по торгам «Финансово-консалтинговая группа Развитие 2000» и Антону Матвееву, коммерческому директору ООО «Примтендер», специализирующегося на предоставлении банковских гарантий.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: малый бизнес госзакупки
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