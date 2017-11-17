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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Производитель сахара и крупы из Приморья хочет охватить 60 процентов рынка Дальнего Востока
Соглашение об инвестиционной деятельности между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Дальневосточная производственная компания» было подписано в апреле в 2016 года. В итоге, только за первый год существования предприятие выпустило 4,8 млн упаковок сахара и крупы. В 2017 году резидент рассчитывает увеличить этот показатель до 5,5 млн упаковок.
Компания, расположенная в городе Уссурийске - центре одного из аграрных районов Приморского края, работает над удовлетворением потребностей жителей региона в качественных продуктах питания повседневного спроса. В планах резидента к 2025 году за счет расширения ассортимента и представленности в сетевой рознице торговых марок «Приморский сахар» и «Русь Восточная» увеличить долю на рынке фасованной продукции Дальневосточного федерального округа до уровня 60 процентов.
В настоящее время на производстве имеется 10 постоянных рабочих мест, количество которых планируется поэтапно увеличивать.
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