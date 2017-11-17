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Республика Корея заинтересовалась покупкой высокоскоростного катамарана, сделанного в Приморье
В ходе переговоров, которые состоялись 2 декабря во Владивостоке, стороны обсудили подготовку экспортного контракта – поставку высокоскоростного катамарана проекта Pacifico Voyager 117, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Ранее представители сторон уже обсуждали возможные варианты сотрудничества. После подтверждения реальности выхода с проектом на корейские рынки была достигнута договоренность о визите корейской стороны на производство во Владивосток. Как отмечает резидент, это первые за всю историю российского судостроения переговоры о заинтересованности зарубежных заказчиков в российских гражданских судах. Речь идет о проектах Pacifico Adventure 99 и Pacifico Voyager 117.
"Интерес иностранных покупателей заключается в применении перспективных технологий композитного судостроения, современных материалов отечественного производства и характеристиками проекта, созданного международным конструкторским бюро «Albatross Marine Design». Помимо определения условий сотрудничества с корейской стороной, мы провели презентации построенных и строящихся проектов верфи, представили новую производственную площадку по серийному строительству судов до 12 метров", - Дмитрий Волошенко, председатель правления ООО «Композитное кораблестроение».
12-метровый прогулочный катамаран Pacifico Voyager 117 сочетает в себе высокие мореходные качества, просторный интерьер и современный привлекательный внешний вид. Низкий расход топлива и возможность создать большие запасы пресной воды обеспечивают автономные выходы в море на 3-4 дня. Круизная скорость судна составляет 22 узла.
Предприятие «Композитное кораблестроение» нацелено на развитие гражданского флота нового поколения. Судостроители производят катамараны различного класса с корпусами из композитных материалов. В настоящее время в серийное производство запущено судно Pacifico Adventure 72, предназначенное для внутренних водоемов и прибрежной акватории морей. Прогулочный катер может также использоваться как служебное судно, оснащаясь необходимым оборудованием.
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