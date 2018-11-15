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Общая задолженность жителей Приморья по ипотеке достигла 70,7 млрд рублей
В Приморском крае по итогам десяти месяцев 2018 года объём выданных ипотечных жилищных кредитов превысил 28,6 млрд рублей. За год показатель увеличился в 1,6 раза, за октябрь текущего года — на 14%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном ГУ Банка России.
Всего в январе-октябре жители Приморья заключили 12,7 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Процентные ставки по ипотечным кредитам в течение последнего года планомерно снижались. Так, средневзвешенная ставка на 1 ноября 2017 года составляла 10,83%, на 1 ноября 2018 года — 9,55%.
С начала 2018 года общая задолженность приморцев по ИЖК выросла на 12,6 млрд рублей и достигла 70,7 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам остается низким — 0,7%
Журнал "Дальневосточный капитал".
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