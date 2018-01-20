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Во Владивостоке планируют внедрить систему интеллектуальных светофоров
Япония готовится поддержать градостроительство во Владивостоке. Часть проектов российско-японского мастер-плана, разработанного экспертами Страны восходящего солнца, может быть профинансирована японским банком международного сотрудничества, сообщает Nikkei Asian Review.
Японское правительство намерено развивать градостроительство Владивостока, используя корпоративные технологии, в рамках плана экономического партнерства двух стран, пишет Nikkei Азиатский Обзор.
Правительство Японии скомпилировало предложения по развитию Владивостока перед запланированным визитом премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в мае этого года. Этот шаг последовал за встречей двух лидеров в декабре 2016 года, на которой они договорились о сотрудничестве по развитию Дальнего Востока.
Речь идет о внедрении японской системы интеллектуальных светофоров, автоматически регулирующих синхронизацию сигнала в зависимости от объемов трафика, и технологии бестраншейной санации трубопроводов, позволяющей чинить их без раскопок. Кроме того, помимо улучшения городской инфраструктуры, японское правительство хочет создать туристические объекты и зоны перепланировки возле вокзалов во Владивостоке, а также планирует предложить внедрение японской системы утилизации мусора, минимизирующей воздействие на окружающую среду и загрязнение воздуха.
В ближайшее время эти предложения будут представлены российской стороне. Токио надеется, что проекты приведут к ускорению двустороннего экономического партнерства в регионе. Проекты планируется профинансировать за счет средств японского Банка международного сотрудничества и других источников, сообщает издание.
По мнению главы Владивостока Виталия Веркеенко, реализация мастер-плана, разработанного японской инжиниринговой компанией Nikken Sekkei, может решить основные проблемы города.
«Мы тесно работаем с японскими экспертами, внимательно изучая все детали внедрения предложенных решений. Так, систему «умных» светофоров мы примеряли непосредственно на местности, в ходе совместных выездов по городу и пришли к выводу, что она в первую очередь необходима на Второй речке и в центре Владивостока. Вместе мы осматривали и общественные пространства, которые нужно благоустраивать. Это прежде всего район железнодорожного вокзала. Перед красивейшим зданием вокзала, памятником архитектуры, точкой отсчета Транссибирской магистрали, сейчас находится автобусная станция, дорога «перерезает» привокзальную площадь. Эта территория в перспективе должна стать прогулочной зоной. Кроме того, планируется накрыть железную дорогу, расширив центральную площадь города», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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