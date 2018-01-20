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05 Февраля 2018, 15:48 | Регион сегодня

Гостиницам Приморья рекомендовали пройти классификацию добровольно

Условия прохождения обязательной сертификации станут более жёсткими

В Приморском крае состоялось первое в 2018 году заседание Общественного экспертного совета по туризму. Одной из главных тем встречи стал вопрос о прохождении гостиницами и отелями добровольной классификации. С середины 2019 года классификация станет обязательной, а пока возможность пройти ее предоставляется на добровольной основе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

Как отметили эксперты, в данный момент добровольную классификацию прошли 15 коллективных средств размещения в Приморье. Согласно законопроекту, через полтора года эту процедуру должны будут пройти отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – гостиницы, имеющие более 15 номеров, с 1 января 2021 года – абсолютно все гостиницы страны.

«Проходить классификацию будут обязаны все средства размещения, за исключением тех, которые используются для осуществления основной деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных и централизованных религиозных учреждений. Классификация горнолыжных трасс и пляжей обязательной не становится, но правила ее проведения также предлагается обновить и уточнить», – рассказала начальник отдела туризма краевого департамента туризма Приморья Надежда Удовенко. 

По ее словам, перед введением обязательной классификации можно пройти данную процедуру в добровольном порядке. Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию, которая имеет свидетельство о праве проведения работ по классификации гостиниц и иных средств размещения. Аккредитованная организация должна иметь трёх сертифицированных экспертов с профильным образованием в сфере туризма или гостиничного бизнеса, а также дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии».

«Сведения об аккредитованных организациях, экспертах и классифицированных объектах размещены в электронной системе федерального перечня туристских объектов», – сообщила Надежда Удовенко.

При этом аккредитованная организация имеет право оказывать услуги классификации в любом регионе страны. В Приморском крае за прохождением квалификации отеля, а также для получения аттестации эксперта можно обратиться в Приморский центр сертификации.

По словам эксперта по сертификации услуг туризма и средств размещения Ольги Пампушиной, скорее всего условия прохождения обязательной сертификации в будущем станут более жёсткими, и к этой процедуре бизнесу следует подготовиться заранее.

«Отличие добровольной от обязательной сертификации заключается в перечне необходимых нормативных документов, самом процессе прохождения, а также ценовой политике. С 2019 года оплата услуги будет зависеть от номерного фонда и звёздности отеля. Сейчас мы рекомендуем каждому пройти классификацию, так как это даст возможность оценить свои возможности и исправить ошибки, обозначенные экспертами, и позволит успешно подготовиться к обязательной квалификации», – рассказала она.

Напомним, что 19 января 2018 депутаты Государственной Думы в третьем чтении рассмотрели законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц и административной ответственности за ее отсутствие. После подписания закона и вступления его в силу категории российским гостиницам будут присваивать в обязательном порядке – без свидетельства о качестве услуг отели не смогут принимать постояльцев.

Теги: туризм  отели  сертификация  гостиницы 


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