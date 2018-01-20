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05 Февраля 2018, 18:36 | Регион сегодня

В Приморье тигра изъяли для его же безопасности

Самая главная тайна раскрыта. И жители, и домашние животные могут спать спокойно

В Приморье благополучно завершилась операция по отлову тигра в окрестностях села Алексей-Никольское Уссурийского района. Поздно вечером 2 февраля группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотнадзора Приморского края при участии сотрудников природоохранных организаций отловила самку амурского тигра.

Восемь суток длилась операция по отлову хищника, который повадился в январе таскать собак в селе Алексей-Никольское под Уссурийском и держал в напряжении жителей. Упорный труд и круглосуточное дежурство группы по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком департамента охотничьего надзора Приморского края завершились отловом зверя.

«Благодаря своевременным и профессиональным действиям нашей группы, во взаимодействии и при поддержке Центра «Амурский тигр», Всемирного фонда дикой природы и МРОО «Центр «Тигр» в кратчайшие сроки была отловлена молодая самка тигра, которая доставляла беспокойство местному населению. На данный момент причин для беспокойства нет — и жители, и домашние животные могут спать спокойно. Вся ситуация под контролем службы охотнадзора, – комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов. – Главное, что жизни тигра ничего не угрожает, и теперь специалисты, имея возможность наблюдать за зверем, смогут сделать выводы о причинах поведения тигрицы, отличающегося от нормы. Важно, что сейчас даже потенциальной причины для беспокойства местного населения в отношении тигра нет, а для природы нашего края сохранена жизнь редкого и красивейшего животного, а может быть и не одного, так как молодая самочка в перспективе может принести еще не одно потомство».

Как и предполагали специалисты тигр, который наведывался в Алексей-Никольское, оказался молодой самкой. Сейчас тигрица доставлена в реабилитационный центр в с. Алексеевка (под управлением МРОО «Центр "Тигр"»), где после отбора проб и первичного ветеринарного осмотра её поместили в вольер. Отлов стал вынужденной мерой, так как мероприятия по отпугиванию не действовали, и хищник вновь стал приближаться к населённому пункту, часто показываясь людям на глаза.

«Тигра изъяли для его же безопасности. Самая главная тайна раскрыта – у тигрицы нет тигрят на молочном вскармливании. Об этом говорит состояние сосков. Несмотря на это, уже завтра рано утром специалисты пойдут «тропить» следы тигрицы, чтобы узнать куда она уносила трупы собак и вообще какой вела образ жизни, что поможет понять причины её поведения. Первоначальный осмотр не выявил отклонений, но визуально при отлове и со слов очевидцев у неё проблемы с опорно-двигательной системой. Завтра при наблюдении в вольере будет понятно в какой степени у нее отклонения. Ей также будет предложен «живой» корм. Посмотрим, как она отохотиться. После чего есть по сути два сценария событий, но каждый из них требует более полное ветеринарное исследование, для чего необходимо дождаться результатов анализов. Первый – вернуть тигрицу в природу, а второй, если тигрица не сможет самостоятельно охотиться и не будет избегать людей, – оставить ее в системе зоопарков», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Неадекватное поведение хищника в Алексей-Никольском сразу обратило на себя внимание специалистов. Зверь не боялся света фонарей, криков людей, которые видели его ночью, а умертвив собаку, утаскивал её на большие расстояния, порядка 3-4 км, хотя обычно тигр не уносит свою добычу так далеко, а поедает её метрах в трехстах. Именно поэтому «тигрица с тигренком» рассматривалась как одна из рабочих версий.

«Сейчас нам понятно, что тигренка, который питается молоком матери, у нее нет, и это очень хорошо, значит он не погибнет от голода. Но это не исключает того, что, возможно, есть тигренок, который уже вышел из этого возраста и самостоятельно питается мясом, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Поэтому если местному населению можно и расслабиться в связи с тем, что хищник, который терроризировал деревню, отловлен, то для сотрудников департамента охотнадзора и реабилитационного центра в Алексеевке напряженная работа продолжается. Потому что сейчас одна из задач – прояснить чем вызвано такое неадекватное поведение хищницы и все-таки понять, был ли у нее тигренок или нет. В ближайшее время этим вопросом и будет заниматься департамент охотнадзора совместно с партнерами – Всемирным фондом дикой природы и Центром «Амурский тигр», а также МРОО «Центр "Тигр"».

Тигрица вела себя довольно миролюбиво, не проявляя агрессии по отношению к людям, даже при отлове – это также признак отличающегося от нормы поведения.

«Проведено клиническое обследование тигрицы, отобраны пробы, взяты образцы. Возраст до 5 лет, – комментирует директор МРОО «Центр "Тигр"» Виктор Кузьменко. – Во-первых, необходимо понять причины нестандартного поведения тигрицы: в месте отлова достаточно высокая плотность копытных, а тигрица ходила в деревни за собаками. Во-вторых, складывается впечатление, что тигрица не боится людей. И в-третьих, у нас был визуальный контакт с ней вчера и сложилось впечатление, что у нее какие-то проблемы с задней частью тела, поэтому нужно наблюдать за ней в условиях вольера. При необходимости оказать медикаментозную помощь и потом уже принимать взвешенное коллегиальное решение о её дальнейшей судьбе».

Работа оперативной группы службы охотничьего надзора Приморского края по разрешению конфликтных ситуаций, а также МРОО «Центр "Тигр"» осуществляется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России. МРОО «Центр "Тигр"» осуществляет свою деятельность, в том числе, благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: амурский тигр  wwf 


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