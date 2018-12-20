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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Февраля, 14:15 |
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Во Владивостоке подсчитали среднемесячную зарплату
"Мониторинг социально-экономического развития города Владивостока за 2018 год" опубликован на сайте администрации Владивостока.
Во Владивостоке среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2018 года составила 55891,5 рубля (111,7 % к 2017 году), что в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 3 квартал 2018 года). Реальная заработная плата составила 108,8 % к январю-ноябрю 2017 года.
Среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-ноябре 2018 года составила 166 тыс. человек (100,7 % к 2017 году).
На 01.01.2019 численность официально зарегистрированных безработных составила 0,57 тыс. человек (82,5 % к 01.01.2018). Организациями города было заявлено о наличии 27482 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 3 человека.
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