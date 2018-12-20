Во Владивостоке средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке уверенно обгоняет новострой

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Февраля, 16:55 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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20 Декабря 2018, 10:38Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
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05 Февраля 2019, 14:34 | Регион сегодня
Во Владивостоке средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке уверенно обгоняет новострой
Опубликованы цены на первичном и вторичном рынках жилья в Приморском крае
На сайте Приморскстата размещены средние цены на рынке жилья в IV квартале 2018 года по Приморскому краю (в рублях)
Первичный рынок Вторичный рынок
Все типы квартир 73135 87118
Низкого качества - 83630
Среднего качества
(типовые) 49934 85371
Улучшенного
качества 77231 89702
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади квартир рассчитана на основании данных, предоставляемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с недвижимостью по выборочному кругу городов Приморского края
Теги: вторичный рынок жилье новострой
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