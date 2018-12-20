|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 06 Февраля, 16:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморье ждет результатов "пилотного" запуска профессионального налога
С 1 января для жителей Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан на «экспериментальной основе» веден налог на профессиональный доход. Он коснулся тех россиян, которые самостоятельно продают товары или оказывают платные услуги без работодателя и наемных работников. С высокой долей вероятности можно ожидать, что в ближайшем будущем практика применения налога на профессиональный доход будет реализована и в других субъектах РФ.
Самозанятые граждане, а именно их касается новый налог, к законодательной новации проявляют активный интерес, выражая, с одной стороны, надежды на возможность легко легализовать свою предпринимательскую деятельность, с другой, опасаясь подвоха. Как известно, налоговое законодательство в нашей стране не отличается стабильностью.
Тем не менее, на сегодня это уникальное решение. В этой публикации мы рассмотрим, что значит в настоящее время в РФ статус «самозанятого», в том числе с точки зрения налогового учета, и представим мнение экспертов финансового рынка по данному вопросу.
Законом установлено, что налоговые условия для самозанятых гарантированно будут неизменны в течение 10 лет. Никакие изменения, ухудшающие положения налогоплательщика, ни с точки зрения ставки, ни с точки зрения уровня дохода, в течение этого периода вноситься не будут. Закон также не устанавливает никаких дополнительных налоговых проверок или возможности привлечь человека за неуплату налогов, то есть дает людям еще одну удобную возможность выполнять свою конституционную обязанность — платить установленные законом налоги и сборы.
Сведения о реальном количестве самозанятых граждан в России в настоящий момент остаются предметом споров. Например, по оценке Минтруда, их количество составляет около 12 миллионов человек, а по оценке независимых экспертов - от 15 до 25 млн человек. В РАНХиГС отмечают, что для 11,7% экономически активного населения (8,7 млн человек) неофициальные заработки — единственная форма дохода, а 30 млн человек (40,3% работающего населения) совмещают их с легальной работой. При этом по данным самой ФНС РФ, количество уведомивших налоговые органы самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическим лицам, ничтожно мало.
Предполагается, что введение нового закона поможет выйти из тени людям, которые открыли свое дело, но при этом не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП): прежде всего это касается тех, кто сдает в аренду свою личную недвижимость - теперь они смогут платить минимальный налог. Есть и еще одно очевидное преимущество для самозанятых – это отсутствие обязанности в предоставлении налоговой отчетности в соответствующие органы. Кроме того, выход в легальное поле позволит самозанятым гражданам получать справки о доходах для приобретения тех или иных государственных гарантий и льгот, оформления банковских кредитов и так далее.
У ИП тоже будет возможность поменять свой статус и перерегистрироваться в самозанятых, если они сочтут профессиональный налог более выгодным.
Налоговый кодекс РФ (п.7.3 ст.83) дает следующее определение самозанятым гражданам - это физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги другим физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд без привлечения наемных работников. Это могут быть репетиторы, няни, фотографы, переводчики, уборщики, частные повара, швеи, а также фрилансеры – дизайнеры, копирайтеры, разработчики сайтов и т.д.. Новым налоговым режимом не смогут воспользоваться нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами, а также те, кто торгует акцизными товарами — алкоголем, бензином, табаком.
Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Профессиональный налог освобождает самозанятых граждан от уплаты подоходного налога и страховых взносов по ОМС. Для людей, которые оказывают услуги физическим лицам, налог составит 4%. Те, кто работает с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП), должны будут перечислять по 6%.
Чтобы стать на учет в статусе «самозанятого», необходимо самостоятельно подать уведомление о постановке на учет (п.7.3 ст.83 Налогового кодекса).
Досье «Дальневосточного капитала»: 7.3. Постановка на учет (снятие с учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в статье 227.1 настоящего Кодекса), не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется налоговым органом по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации) этого физического лица на основании представляемого им в любой налоговый орган по своему выбору уведомления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.
Уведомление о постановке на учет можно предоставить лично, через представителя (по нотариальной доверенности), по почте заказным письмом, онлайн через личный кабинет ФНС (с помощью электронной подписи).
По мнению преподавателя кафедры «Финансы и кредит» ШЭМ ДВФУ Максима КРИВЕЛЕВИЧА, с точки зрения экономического развития регионов инициатива крайне важна и необходима.
«Вместо неэффективной траты бюджетных денег на всевозможные бизнес-инкубаторы и технопарки, имитирующие деятельность, через предоставление льготного налогового режима государство реально поддерживает микробизнес. Риски и расходы на запуск своего дела уменьшаются, мотивация попробовать себя в предпринимательстве растет. Финансовая грамотность также будет прогрессировать по мере увеличения количества самозанятых. Ждем итогов эксперимента и распространения этой практики на все регионы страны», - говорит экономист.
Его поддерживает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА:
«Думаю, что предложенный вариант вывода из тени самозанятых более удачный, чем предыдущий, как для самих самозанятых, так и для регионов, которые должны быть напрямую заинтересованы в развитии этой новой формы предпринимательской деятельности. Во-первых, это дополнительные, хоть и не большие, но все же поступления в региональный бюджет. Во-вторых, это даст регионам снижение затрат на оплату ОМС за неработающих граждан, поскольку часть так называемого налога на профессиональный доход будет зачисляться в ФОМС, а значит, региону не надо будет оплачивать медицинскую страховку за самозанятого гражданина», - полагает Марина Шемилина.
На мой взгляд, для малых предпринимателей, чьи доходы не велики, а продаваемые продукты или услуги он производит сам, появляется весьма комфортный налоговый режим. Осталось дождаться результатов его «пилотного» запуска в европейских регионах России.
Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края.
- Журналистов Приморья "вооружат" искусственным разумом
- Олег Кожемяко решил купить катамаран
- На границе Приморского и Хабаровского края установят дезбарьер от ящура
- Приморье ждет результатов "пилотного" запуска профессионального налога
- "Паллада" готовится к кругосветному путешествию
- Во Владивостоке средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке уверенно обгоняет новострой
- Во Владивостоке подсчитали среднемесячную зарплату
- Хостелы в жилых домах могут запретить уже весной
- Мостовой переход в КНДР через реку Туманная в Приморье стал ключевым вопросом
- Путину представят Национальную программу развития Дальнего Востока на ВЭФ-2019
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.