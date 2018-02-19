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Авиамаршрутом Владивосток – Харбин – Владивосток воспользовались более 15 тысяч пассажиров
Авиакомпания «Аврора» ровно год назад, со 2 марта 2017 года, начала выполнять полёты по маршруту Владивосток – Харбин – Владивосток не только в летний сезон, но и в период зимней навигации, то есть круглогодично. За этот период на этом маршруте «Аврора» перевезла 15 743 пассажира, выполнено 270 рейсов, сообщили в авиакомпании.
Сейчас рейсы по этому направлению выполняются два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылет из Владивостока по четвергам – 10:40, по воскресеньям – 10:15. Обратные рейсы из административного центра провинции Хэйлунцзян выполняются в тот же день в 11:20 и 11:00 соответственно (по местному времени).
Обслуживают линию воздушные суда Q400, рассчитанные на 70 пассажиров. Время в полёте – 1 час 35 минут. Минимальный тариф в одну сторону – от 4140 рублей.
Стоит отметить, что по итогам 2017 года турпоток из КНР стал самым массовым в общем объеме иностранных туристских потоков в Приморский край. По данным краевого департамента туризма, за 12 месяцев регион принял около 420 тысяч гостей из Поднебесной. Более половины из них прибыли в Приморье в рамках безвизовых групповых обменов.
Всего же по итогам 2017 года Приморский край посетило более 640 тысяч иностранцев. Прирост составил 13%.
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