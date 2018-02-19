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Владивостоку не хватило "Довлатова"
Во Владивостоке с 1 по 4 марта состоялась российская премьера картины Алексея Германа-младшего «Довлатов». Четыре дня в трех кинотеатрах шли показы, но все желающие не смогли купить билеты и посмотреть фильм. По многочисленным просьбам поклонников творчества Сергея Довлатова сеть кинотеатров "Иллюзион" продлила показы. Еще три дня все желающие смогут посмотреть и мини-выставку фотографий Нины Аловерт. Главный герой документальной фотохроники – Сергей Довлатов.
Как ранее сообщал "Дальневосточный капитал", 2 марта в кинотеатре "Уссури" была открыта мини-выставка фотографий Нины Аловерт. Серию портретов писателя американского периода предоставило Генеральное консульство США во Владивостоке из своих архивов.
«Довлатов принадлежит не только Санкт-Петербургу и Нью-Йорку, но и Владивостоку”, - говорит Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс. – “Во Владивостоке жили его дед и отец. А в сентябре 2016 года Консульство вместе с нашими местными партнерами издало уникальный альбом «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт» - тогда как раз отмечалось 75-летие писателя. Фотоработы Нины Николаевны выставлялись в музеях Дальнего Востока, и мы бережно храним их в нашем архиве. Мы с радостью предоставили несколько снимков для выставки в «Уссури»”.
Поднимаясь по лестнице в кинотеатре "Уссури", где идет показ фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов», поклонники творчества писателя могут увидеть настоящего Довлатова.
«У нескольких фотографов есть прекрасные портреты Сергея, — пишет фотограф и критик Нина Аловерт. — И на всех он — разный, как будто мы снимали разных Довлатовых».
На мини-выставке представлены несколько фотографий, которые Нина Аловерт сделала во время жизни Довлатова в США. Он действительно очень разный даже на этих снимках. Возможно потому, что у каждого ценителя творчества писателя — свой Довлатов...
Нина Аловерт - русско-американский фотограф и театральный критик. Помимо книг и фотоальбомов о выдающихся деятелях балета известна уникальной коллекцией снимков Сергея Довлатова, с которым она работала в газете «Новый американец» в Нью-Йорке.
Нина Николаевна Аловерт написала на своей странице в Facebook: «Во Владивостоке начался показ фильма Германа "Довлатов". В одном из кинотеатров открыта выставка моих фотографий Довлатова, которые хранятся в американском консульстве. Спасибо вам, дорогие друзья из Владивостока! Я так благодарна всем и каждому в отдельности за добрую память обо мне!»
Досье "Дальневосточного капитала"
Нину Аловерт, фотографа и балетного критика, эмигрировавшую из Ленинграда в Нью-Йорк в 1977 году, называют «летописцем русской культуры за рубежом». Волею счастливой судьбы она оказалась в центре жизни русской художественной среды в США с фотоаппаратом в руках. Она сделала первые снимки Сергея Довлатова практически сразу же после его приезда в Америку в 1979 году и продолжала делать их на протяжении многих лет знакомства, работы и дружбы с писателем. Около 150 уникальных фото вошли в альбом «Сергей ДОВЛАТОВ в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт», который был издан во Владивостоке при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке.
5, 6 и 7 марта в кинотеатрах сети "Иллюзион" - "Уссури" и "Океане" - будут проходить дневные и вечерние сеансы.
На верхнем фото: 1987. Это последний снимок Сергея Довлатова, который сделала Нина Аловерт перед поездкой в СССР. «Мне надо снять тебя для России. Меня же без твоих последних фотографий в дома пускать не будут!» Фото Нины Аловерт.
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