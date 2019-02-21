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05 Марта 2019, 16:57 | Регион сегодня |

Восточный нефтегазовый форум состоится во Владивостоке 10-11 июля

4-й ежегодный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов

4-й ежегодный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ,  «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, создание судостроительного комплекса «Звезда», развитие Сахалинского центра газодобычи, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое другое. Ежегодно форум собирает более 300 участников. Значительный процент составляют представители инвестиционных компаний из Китая, Японии, Кореи, Таиланда, которые находят на форуме партнеров для совместной реализации проектов на востоке России.

Среди участников 2018 года: АЛРОСА-ГАЗ, Владивостокский припортовый завод, Восток ЛПГ, Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром газэнергосеть гелий, Газпром межрегионгаз, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром переработка Благовещенск, Газпром проектирование, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальгазресурс, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Красноярскгазпром, Находкинский завод минеральных удобрений, НИИГазэкономика, НИПИГАЗ, ННК-Приморнефтепродукт, ПЕТОН, Приморский газ, РЖД Логистика, СИБУР Холдинг, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Судостроительный комплекс Звезда и многие другие.

Ключевые моменты программы 2019:

•    Стратегия Правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока

•    Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее. Что привнесут инновационные технологии для нефте- и газонефтепереработке и химии

•    Финансирование и инвестиции в нефтегазовые проекты региона. Какой объем инвестиций в регион ожидать в период с 2020-2025 гг.?

•    Крупнейшие нефтегазовые проекты Восточной Сибири и Дальнего Востока: Амурский ГПЗ и ГХК, Иркутский и Якутский центры газодобычи, Чонский проект, Сахалинские центры газодобычи, Ванкорский нефтегазовый кластер

•    Развитие нефтегазопереработки и нефтехимии на Дальнем Востоке. "Окно возможностей" для развития крупнейшего нефтехимического кластера

•    Освоение шельфа Дальнего Востока Росси: проблемы и перспективы разведки

•    Развитие инфраструктуры и транспортировки нефти и газа как фактор развития сотрудничества со странами АТР

•    Выход России на газовый рынок Китая. Завершение строительства газопроводов "Сила Сибири"  

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Восточный нефтегазовый форум 


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