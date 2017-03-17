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Среда| 05 Апреля, 19:42 |
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В новом расписании "Авроры" увеличится количество международных рейсов из Владивостока
Как сообщили в «Авроре», по летнему расписанию будет осуществляться полеты по 48 направлениям из трех базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска.
Так, в новом расписании значительно увеличится количество международных рейсов из Владивостока.
«Вновь появится востребованный в курортный период рейс в Далянь. В этот город самолеты “Авроры” будут летать три раза в неделю. Помимо этого, предлагаетcя еще шесть международных рейсов из Владивостока: Сеул (ежедневно), Пусан (шесть рейсов в неделю), Гонконг (один раза в неделю), Пекин (два раза в неделю), Харбин (три раза в неделю) и Токио (три раза в неделю)», – отметили в авиакомпании.
Сеть внутренних рейсов авиакомпании «Аврора» из Владивостока представлена городами Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. Кроме того, в летнем расписании рейсов из Владивостока появился еще Якутск.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на летний режим перейдет и расписание полетов малой авиации.
«Предусмотрено ежедневное выполнение “Авророй” внутрикраевых рейсов по маршруту Владивосток – Дальнегорск и Владивосток – Терней, десять рейсов в неделю по маршруту Владивосток – Кавалерово, четыре рейса – из Владивостока в Дальнереченск, два рейса – из Владивостока в Пластун и пять рейсов – из Владивостока в Преображение. Из Тернея четыре раза в неделю выполняются рейсы в Светлую и по одному рейсу в Амгу и Единку. Благодаря удобному расписанию пассажиры внутрикраевых рейсов по прибытию во Владивосток имеют возможность вылететь в центральную часть России или в страны Юго-Восточной Азии», – отметили специалисты.
Полеты в летнем расписании «Авроры» будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах ведущих мировых производителей: Airbus A319, Q400, DHC-6. Более подробно ознакомиться с новым летним расписанием авиакомпании «Аврора» и прибрести билет можно на сайте компании.
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