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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 17:03 |
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600-й резидент Свободного порта Владивосток намерен взяться за сервис для автомобилистов
Новый резидент Свободного порта Владивосток намерен построить в столице Приморья станции техобслуживания с автомойками, автостоянки и торговые павильоны на трех площадках города. В рамках соглашения об инвестиционной деятельности, подписанного сегодня с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» компания ООО «Партнер» создаст 36 рабочих мест, общий объем инвестиций превысит 46,8 млн рублей. Ввод объектов планируется на 2020, 2022 и 2024 годы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Несмотря на многочисленность аналогичных объектов на территории города, перенасыщения рынка не наблюдается», - считает директор ООО «Партнер» Алексей Ильиных.
Напомним, Дальний Восток является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Макрорегион в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26 процентов всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
«Уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
С момента принятия федерального закона «О свободном порте Владивосток» общее количество инвесторов, получивших статус резидента СПВ, достигло 600. Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 370 млрд рублей. Выполнение проектов позволит создать более 42 тыс. новых рабочих мест.
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