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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Апреля, 14:23 |
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Дальневосточный капитал № 3, 2018
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06.04 |Власти Хабаровского края обновят дорожную карту по развитию конкуренции
06.04 |Сахалин и Крым связали дискуссией #Чеховжив
06.04 |РусГидро привлечет заем Фонда развития Дальнего Востока для строительства Сахалинской ГРЭС-2
06.04 |Первый катамаран из Приморья готовится отправиться в Республику Корея
22 Марта 2018, 14:06Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
22 Марта 2018, 14:04Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
22 Марта 2018, 13:51Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
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05 Апреля 2018, 11:45 | Регион сегодня |
Жители Приморья выбирают лучшую компанию региона
Открытое голосование определило четырех финалистов в номинации "Компания года Приморского края - 2017". Кто станет первым, станет известно 18 апреля
Во Владивостоке идем голосование в финале XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года" по итогам 2017 г.
В номинации "Компания года Приморского края - 2017" принимают участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.
В финал конкурса вышли:
«Авиакомпания «Аврора», АО
ААК «Прогресс»,
АО «Владивостокский МТП»
ПАО «Спасскцемент, АО
Список участников опубликован на сайте DV-RATING.Ru и на страницах Деловой газеты "Золотой Рог". Голосование продлится до 15 апреля 2018 года.
В номере деловой газеты «Золотой Рог», который выйдет 10 апреля, будут опубликованы материалы-презентации компаний и руководителей, вышедших в финал. Эти материалы помогут определиться с выбором, если вы еще не приняли решение.
Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края, организаторами которой являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог» проводится вот уже 14 лет и является уникальным для региона мероприятием. Она выявляет самые успешные компании минувшего года среди предприятий крупного и среднего бизнеса. В этом году Премию поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER», агропромышленная компания «Армада». Не секрет, что 100 крупнейших компаний региона – участников конкурса являются своеобразным экономическим хребтом приморской экономики для ее подъема и социальной стабильности края. Кому из них в 2017 году сопутствовал успех, мы видим в опубликованных списках. И это заявка на победу. Кто из них станет лауреатом - теперь зависит от 50 экспертов и народного голосования.
Теги: бизнес-премия
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Наши партнеры22 Марта 2018, 13:45Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
Loading...RedTram20 Марта 2018, 17:10СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
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