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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Технопарк "Русский" покажет "визуализацию деятельности"
Презентация технологических проектов технопарка «Русский» включена в программу IV Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке. В рамках специальной сессии будут представлены лучшие проекты, направленные на инновационное развитие Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Торжественная церемония открытия технопарка «Русский» состоялась в рамках третьего Восточного экономического форума. За это время его резидентами стали 37 компаний из шести регионов Дальнего Востока.
«Визуализация деятельности и достижений технопарка на четвертом Восточном экономическом форуме является важным этапом в развитии предпринимательской экосистемы острова Русский. Включение мероприятия в программу ВЭФ будет способствовать более активной реализации проектов резидентов и привлечению инвесторов для строительства технико-внедренческого парка в соответствии с Концепцией развития острова Русский, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
К 31 мая этого года будет завершен первый федеральный отбор резидентов технопарка. В настоящее время продолжается прием заявок. Как отметили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, особое внимание уделяется компаниям из Приморья.
«К участию в отборе приглашаются команды и компании с технологическими проектами уже имеющие, как минимум MVP (минимально жизнеспособный продукт) и подтвержденный рыночный спрос на свою разработку. Подать заявку можно на сайте технопаркрусский.рф до 30 апреля», – отметили специалисты.
Технопарк предложит своим резидентам полный комплекс услуг по доработке продукта, продвижению и сопровождению технологического проекта на всех стадиях – для вывода его на перспективные азиатские рынки.
В настоящее время к работе технопарка «Русский» подключены ведущие институты развития России, среди них Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям, Фонд развития Дальнего Востока, крупнейшие компании – Сбербанк, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», всего более 25 партнерских организаций.
Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
ВЭФ учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. По мнению Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявляет особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.
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