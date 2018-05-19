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Главные призы "Живой тайги"-2018 разлетятся по всему Дальнему Востоку
По традиции, имена обладателей главных призов — «Женьшеней» — организаторы конкурса, WWF России и Центр «Амурский тигр», объявляют 5 июня, во Всемирный день окружающей среды — Российский день эколога.
В этом году, впервые за 12 лет конкурса, Гран-при «Живой тайги» уедет в Амурскую область. Главный приз выиграла Варвара Сиянова, обозреватель газеты «Амурская правда». Трижды она была победителем «Живой тайги», но на этот раз её «пул» из 25 публикаций практически по всем темам конкурса, высокий профессионализм и живое острое слово произвели особое впечатление на жюри. О чем пишет журналист? «Роллы для изюбрей» — о подкормке диких копытных в Бурейскои природном парке; «Тигрице Илоне выбирают жениха» — о жизни реабилитированной полосатой большой кошки в Хинганском заповеднике; «Гора женских слез» — об экстремальном зимнем восхождении на плато Тукуринга в Зейском заповеднике; «Норский треугольник», «Косуль поставили на счетчик» привезены из экспедиции в Норский заповедник, а «Тайна, покрытая снегом» открывает читателям загадку идеально круглых озер в Орловском заказнике. И, конечно, дальневосточный аист, герой этого Года аиста в бассейне Амура, во всех его проявлениях — это и наблюдение за семьей аистов он-лайн, и установка защитных птицеприсадных устройств на опорах ЛЭП, и учеты краснокнижной птицы. Помимо природоохранного эффекта, который тоже «учтен» жюри, публикации Варвары Сияновой объединяет главное — их хочется читать!
«Все предыдущие годы конкурса, когда «за один присест» отсматриваешь и прочитываешь пятьдесят-шестьдесят публикаций, в качестве послевкусия у меня оставалось чувство полной безысходности. Кругом все плохо, природа гибнет, мы все умрем. Нынче впервые такого ощущения не возникло. Авторы научились находить позитивные поводы, пробуют рассказывать о людях, а не о проблемах. Я чертовски рад за них», — говорит председатель оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель киностудии «Зов тайги», режиссер, журналист, кавалер ордена Почета за личный вклад в охрану природы.
В 2018 году в конкурсе приняли участие 86 штатных и нештатных сотрудников 42 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей, региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 2-х некоммерческих интернет-проектов — PrimDiscovery и «Планета Тайга». На суд жюри было представлено 355 материалов: 187 печатных публикаций, 83 видеоработы — телесюжетов, программ, фильмов, 3 радиопередачи и 84 сообщения информационных агентств.
«Для нас ценно, что более часто появляются правдивые и объективные материалы по теме охраны природы. Если раньше за правду можно было простить всё, даже непрофессионализм, и зачастую нами оценивался сам факт того, что журналист отважился пойти против течения, а не качество материала, то сейчас таких «сделок с совестью» заключать не приходится. В этом конкурсе были материалы, которые не только «красиво» рассказывали о проблемах, но и о путях их решения. Для чиновников и лиц, принимающих решения, порой не столько важно услышать о проблеме, а сколько понять, как же её решить и какими силами», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, член жюри конкурса.
Юлия Долгорук, ГТРК «Амур», победитель в номинации «Зеленый пояс Амура», считает себя человеком, безнадежно влюбленным в свою работу, предпочитает заниматься журналистским расследованием и помогать людям решить проблемы. Именно такой сюжет, о судебной тяжбе Хинганского заповедника и фермера, представленный на конкурс «Живая тайга», вызвал общественный резонанс. «По мнению научных сотрудников заповедника, — сообщила Юлия, — это повлияло на решение суда: участок, где много лет располагается экологический лагерь, признан собственностью Хинганского заповедника».
Анета Абрамченко, и.о. главного редактора краевой газеты «Экстра-реклама», стала еще одним победителем в номинации «Зеленый пояс Амура», но уже среди печатных СМИ. Анета по специальности – эколог-природопользователь, в журналистике работает последние 5 лет. И этот взгляд профессионала вкупе с юмором и острой публицистикой — в каждом её материале, представленном на конкурс. А это публикации об экологических рисках строительства Амазарского ЦБК; о расхождении взглядов предпринимателей и властей на лесозаговки в Хилокском районе Забайкалья; споры вокруг строительства центра реабилитации на озере Арахлей. Поиски ответов на вопросы: почему Забайкалье оказалось не готово к пожароопасному периоду? Как ужесточение природоохранного законодательства коснется работы конкретного предприятия в Чите? Чем поможет природе включение российско-монгольского объекта «Ландшафты Даурии» в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО?
«Итоги конкурса показывают, что, с одной стороны, успешно продолжается поиск новых имён, увлечённо и грамотно работающих в природоохранной теме, а с другой – заслуженно поощряются те, кто уже работает в этой сфере давно, стабильно и хорошо. В качестве примеров назову имена получившей «Женьшень» Анеты Абрамченко из Читы (первый случай) и обладательницы Гран-при Варвары Сияновой из Благовещенска (второй случай). Если говорить о регионах, то в этом году в очевидных лидерах – Амурская область, где в последние годы появилась и действуют, причём не без влияния нашего конкурса, настоящая школа экологической журналистики», — считает член жюри Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке», обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010.
Хабаровчане взяли в этом году два «Женьшеня» в номинации «Земля заповедная». Открытием конкурса стала творческая команда АНО «Планета Тайга»: директор, сценарист Виктор Решетников, монтажер Дмитрий Матюхин, операторы Артём Живов, Александр Колбин, Даниил Калинин, озвучание Владимир Дмитриев, Вадим Солин. Эти легкие на подъем путешественники и видеоблогеры, влюбленные в природу Хабаровского края, представили цикл документальных приключенческих фильмов о заповедниках «Комсомольский», «Болоньский», «Большехехцирский», национальном парке «Анюйский», озере Удыль, озере Чукчагир, а также фильм «Лес и люди» о возможностях общественного контроля за лесопользованием и применении системы «КЕДР» для борьбы с нелегальными рубками.
«Безусловно, находка 2018 — это команда "Планеты Тайга" во главе с Виктором Решетниковым. По их маршрутам хочется пройти, нырнуть в Хабаровский край, следовать за тем, кто ведет. Стоит ожидать, что следующие фильмы "Планеты Тайга" будут ещё более захватывающими. Что касается лесопользования, авторы разобрались в теме, дали глубокий анализ и даже попытались ответить на вечный вопрос «Что делать?». Стоит отметить также высокое качество видеоматериала, съемок с квадрокоптера и неподдельных героев дальневосточной глубинки, которые живут в кадре», — говорит член жюри Ирина Трофимова, журналист информационного портала «Забмедиа» и «ЗабТВ», руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» — обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013.
Съемочная группа филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»: корреспондент Михаил Дидух и оператор Илья Цапов получат приз за цикл репортажей для программы «Вести-Хабаровск» из заповедников и нацпарков Хабаровского края о людях, редких видах и перспективах информатизации охраны заповедного Приамурья
В номинации «Страна дикого лосося» победителем признан авторский коллектив регионального информационного агентства «Восток-Медиа» — журналисты и редакторы Андрей Митрофанов, Евгений Артемчук, Александр Сырцов, успешно и остро раскрывшие тему браконьерства на реке и на суше. Жёсткая политика охотнадзора не останавливают вооружённых браконьеров, часто с приставкой VIP. 2017 год в Приморье побил все рекорды такого рода происшествий. Редакция РИА «Восток-Медиа» попыталась привлечь как можно большее внимание властей и общественности к данной проблематике посредством всестороннего анализа ситуации в публикации «В Приморье вслед за тигром пытаются остановить «геноцид» кабанов». А журналисты хабаровской редакции «ВМ» продолжили цикл публикаций о борьбе с браконьерами на реке Амур лонгридом «Стадное чувство: браконьеры оставляют без рыбы Хабаровский край».
Алёна Жукова, корреспондент газеты «АиФ-Приморье», — победитель в номинации «Личность в охране природы». Именно личности, с их опытом, знаниями и умением разобраться в ситуации, становятся главными героями её публикаций. Вмести с ними автор анализирует проблемы загрязнения воздуха и морских акваторий, повсеместной вырубки липы и нерадивого хозяйствования на ДВ гектаре, ликвидации мусорных свалок и воспитания подрастающего поколения.
В номинации «Дом амурского тигра» «Женьшень» победителя вновь у творческой группы филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток». Ведущая программ Юлия Патрикеева (Бояшова), оператор Сергей Свистильников; оператор монтажа Кирилл Колий, звукорежиссер Павел Патрикеев представили на конкурс спецрепортаж об инспекторах Лазовского заповедника, цикл теле- и радиопрограмм «Соседи по планете» о животных уссурийской тайги, которые дополнились на сайте www.vestiprim.ru краткой версией этих радиопередач на китайском языке.
«Женьшени» за «Самое зеленое СМИ» уедут в Благовещенск, в ГТРК «Амур», и в приморское село Чугуевку, в районную газету «Наше время». Более подробно о победителях, лауреатах и дипломантах конкурса читайте в протоколе жюри.
В этом году жюри впервые возглавлял мэтр приморской журналистики, главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке», зам. председателя Приморской краевой организации Союза журналистов России Андрей Островский. И его взгляд «новичка» очень важен для понимания того, куда дальше двигаться «Живой тайге».
«Нынешний конкурс оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, в целом уровень работ очень и очень высок. Люди глубоко разбираются в теме, люди пишут не случайные, увлекающиеся экологической природоохранной тематикой, и это здорово. А с другой стороны, надо признать, что все «Женьшени» жюри раздать не смогло, на один их них у нас не нашлось достойного соискателя. Какие замечания хотелось бы сделать. Это экологический журналистский конкурс. Но двух опор не может быть, только одна. Я работаю в составе жюри в первый раз, поэтому изначально поставил вопрос, чтобы понять, какое слово в приоритете – экологический или журналистский? Так вот, друзья, если мы все же ставим упор на слово «журналистский», но мне бы очень хотелось, чтобы соискатели более тщательно работали с русским языком и учились грамотно, понятно, лаконично и здорово излагать свои мысли. Потому что бывают такие прецеденты, когда мы сталкиваемся с блестящий съемкой, фото или видео, но тексты, которые их сопровождают, написаны настолько коряво, что «двигать» их на какую-то высокую премию было бы неуважением к нашему простому и хорошему русскому языку. Я не называю фамилии и проекты, о которых говорю сейчас, думаю, что речь о них пойдет на летней Школе «Живой тайги», мы все это тщательно обсудим», — говорит председатель жюри Андрей Островский.
Конкурс «Живая тайга» проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке.
За 12 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило 3085 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 830 журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 550 из них по итогам конкурса стали участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга», а ещё 50 — приедут сюда в этом году.
Школа экологической журналистики «Живая тайга» является главным объединяющим мероприятием для победителей и лауреатов, отличительной особенностью и органичным завершением конкурса. Она состоится с 9 по 13 августа 2018 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 9 августа пройдет и церемония вручения призов.
В этом году по инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр» появился раздел «Живая тайга» и начато размещение работ победителей конкурса разных лет. В ближайшее время здесь можно будет познакомиться и с материалами победителей «Живой тайги»-2018.
Партнером проведения ХII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» впервые стал «Газпромбанк» (Акционерное общество). Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».
ПРОТОКОЛ заседания жюри 1 июня 2018 г.
Организаторы: WWF России, Центр «Амурский тигр», Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока
Партнер конкурса: АО «Газпромбанк»
Итоги XII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» — 2018
Председатель Оргкомитета:
Солкин Василий Анатольевич – заместитель директора по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель студии «Зов тайги», кавалер Ордена Почета;
председатель жюри:
Островский Андрей Вадимович — гл. редактор «Новой газеты» во Владивостоке, зам. председателя Приморской краевой организации Союза журналистов России;
члены жюри:
Авченко Василий Олегович – журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010;
Арамилев Сергей Владимирович – генеральный директор Центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук;
Мальцева Ольга Петровна – доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук;
Трофимова Ирина Владимировна – журналист информационного портала «Забмедиа» и «ЗабТВ», руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» — обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013;
Фоменко Юлия Руслановна — ведущий специалист отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России;
Щедрина Елена Николаевна – Заслуженный работник культуры РФ, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2009;
секретарь жюри:
Старостина Елена Геннадьевна — координатор конкурса «Живая тайга», пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, Почетный работник охраны природы РФ.
Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.
Победители XII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2018:
В номинации «Дом амурского тигра»:
— творческая группа филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»: ведущая программ Юлия Патрикеева (Бояшова), оператор Сергей Свистильников; оператор монтажа Кирилл Колий, звукорежиссер Павел Патрикеев — за спецрепортаж об инспекторах Лазовского заповедника, цикл теле- и радиопрограмм «Соседи по планете» о животных уссурийской тайги и появление на сайте www.vestiprim.ru версии радиопередачи на китайском языке
Приморский край, г. Владивосток
В номинации «Земля заповедная»:
— съемочная группа филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»: корреспондент Михаил Дидух, оператор Илья Цапов — за цикл репортажей для программы «Вести-Хабаровск» из заповедников и нацпарков Хабаровского края о людях, редких видах и перспективах информатизации охраны заповедного Приамурья
Хабаровский край, г. Хабаровск
— творческая команда АНО «Планета Тайга»: директор, сценарист Виктор Решетников, монтажер Дмитрий Матюхин, операторы Артём Живов, Александр Колбин, Даниил Калинин, озвучание Владимир Дмитриев, Вадим Солин — за цикл документальных приключенческих фильмов о природе Хабаровского края: заповедниках «Комсомольский», «Болоньский», «Большехехцирский», национальном парке «Анюйский», озере Удыль, озере Чукчагир, а также фильм «Лес и люди» о возможностях общественного контроля за лесопользованием и применении системы «КЕДР» для борьбы с нелегальными рубками
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
В номинации «Зеленый пояс Амура»:
— Анета Абрамченко, и.о. главного редактора краевой газеты «Экстра-реклама», — за аналитику и остроту публикаций об экологических рисках строительства Амазарского ЦБК; расхождении взглядов предпринимателей и властей на лесозаготовки в Хилокском районе Забайкалья; спорах вокруг строительства центра реабилитации на озере Арахлей; поиски ответов на вопросы: почему Забайкалье оказалось не готово к пожароопасному периоду, как ужесточение природоохранного законодательства коснется работы конкретного предприятия в Чите и чем поможет природе включение объекта «Ландшафты Даурии» в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
Забайкальский край, г. Чита
— Юлия Долгорук, специальный корреспондент ГТРК «Амур», — за спецрепортажи «Весна огня и пепла», «Журавлиный детский сад» и журналистское расследование спора за участок между Хинганским заповедником и местным фермером
Амурская область, г. Благовещенск
В номинации «Страна дикого лосося»:
авторский коллектив регионального информационного агентства «Восток-Медиа»: выпускающий редактор отделения в Хабаровском крае Андрей Митрофанов, выпускающий редактор отделения в Приморском крае (на время выпуска материалов) Евгений Артемчук, главный редактор (на время выпуска материалов) Александр Сырцов — за аналитические публикации о борьбе с браконьерством на реке Амур и в Приморье
Приморский край г. Владивосток — Хабаровский край, г. Хабаровск
В номинации «Личность в охране природы»:
— Алёна Жукова, корреспондент газеты «АиФ-Приморье», — за цикл публикаций о людях, чья деятельность, опыт и видение ситуации помогают решению проблем загрязнения воздуха, морских акваторий, повсеместной вырубки липы, нерадивого хозяйствования на ДВ гектаре, ликвидации мусорных свалок, воспитания подрастающего поколения
Приморский край г. Владивосток
«Самым зеленым СМИ» признаны:
— Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Амур» — за цикл телерепортажей о сохранении природы Приамурья в программе «Вести-Благовещенск» корреспондентов Юлии Долгорук, Светланы Дюжовой, Елены Козловой, Антона Сильвоника, Анны Шантыка (Босенко)
Амурская область, г. Благовещенск
—Чугуевская районная газета «Наше время» — за тематическую страницу охотников, рыболовов и других страстных любителей природы «Привал» и регулярное освещение вопросов охраны природы: нештатные корреспонденты Виктор Пожидаев, Валерий Малышев корреспонденты Ольга Корец (Левашова), Елена Каленская, ответственный секретарь Елена Божок Эриковна, главный редактор Елена Мозерова
Приморский край, с. Чугуевка
- Гран-при ХII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2018:
— Варвара Сиянова, ООО «Издательский дом «Амурская правда», обозреватель, — за цикл публикаций о сохранении природы Приамурья, заповедных людях и редких видах – дальневосточном аисте, амурском тигре, сибирской косуле, высокой профессионализм и действенность печатного слова
Амурская область, г. Благовещенск
- Лауреаты ХII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»–2018»:
— Инга Веланская, корреспондент «Интерфакс-Дальний Восток»
Приморский край, г. Владивосток
— Вера Куликова, корреспондент ИА «Порт Амур»
Амурская область, г. Благовещенск
— Надежда Лабецкая, корреспондент районной газеты «Вестник Тернея»
Приморский край, пос. Терней
— Мария Окулова, внештатный корреспондент проекта ТАСС DV.LAND
Приморский край, г. Владивосток
— Арина Севостьянова, корреспондент районной газеты «Победа»
Приморский край, пгт. Лучегорск
— Елена Шеломенцева, начальник отдела аналитических программ, ГБУ «Агентство «АмурМедиа» («Амурское областное телевидение»)
— Ольга Чеузова, корреспондент общественно-политической газеты «Читинское обозрение»
Забайкальский край, г. Чита
- Специальные призы и дипломы конкура:
Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:
— Людмила Судейкина, корреспондент объединенной редакции ИД «Дважды два», — за аналитическую публикацию «Волки наступают»
Амурская область, г. Благовещенск
— Марина Черных, журналист «Новой газеты» во Владивостоке», — за публикации о сокровищах Сихотэ-Алинского заповедника и проблемах охраны бухты Астафьева, Дальневосточный морской заповедник
Приморский край г. Владивосток
Специальный приз «Патриарх «Живой тайги»:
— Виталий Старостин, внештатный корреспондент «Новой газеты» во Владивостоке», президент межрегиональной общественной организации «Экологический пресс-клуб «Последняя среда», — за аналитическую публикацию «Дрова в законе, селяне в загоне» о новом законе, разрешающем заготавливать валежник
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «За новаторский проект»:
— Александр Хитров, Дарья Червова, участники проектов PrimDiscovery, — за серию фото и видео материалов в СМИ и соцсетях о заповедном Приморье и уникальный проект "Приморская высота"
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «Федеральный стандарт»:
— Виктор Горелов, ИД «Биробиджан», корреспондент газет «Биробижданская звезда» и «Биробиджанер Штерн»
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
— Ольга Катренко, специальный корреспондент, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»
Приморский край, г. Владивосток
— Мария Нетребенко, специальный корреспондент, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «Наследник Пришвина»
— Андрей Биксалеев, внештатный корреспондент общественно-политической газеты «Читинское обозрение»
Забайкальский край, г. Чита
— Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России»
Приморский край, г. Находка
— Виктор Пожидаев, внештатный корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время»
Приморский край, с. Чугуевка
Специальный диплом «За верность теме»
— Нина Белякова (Доронина), специалист службы общественных коммуникаций ООО «Транснефть – Дальний Восток»; внештатный корреспондент журнала «Трубопроводный транспорт нефти», системы корпоративного телевидения ПАО «Транснефть», газеты «Комсомольская правда» в Хабаровске
Хабаровский край, г. Хабаровск
— Наталья Платошкина, обозреватель общественно-политической газеты «Тихоокеанская звезда»
Хабаровский край, г. Хабаровск
— редакция газеты Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России «Прогресс Приморья» — главный редактор Сергей Юдинцев, корреспондент Светлана Маликова
Приморский край, г. Арсеньев
- Поощрительными путевками на участие в Школе экологической журналистики «Живая тайга» награждаются:
— Елизавета Бедник, телекомпания «Альфа-канал», корреспондент
Амурская область, г. Благовещенск
— Нина Ефимова, ведущая программ, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная»
Хабаровский край, г. Хабаровск
— Валерия Кривец (Белоус), внештатный спецкорреспондент программы «Большая страна» на телеканале ОТР
— Дарья Орлова, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», ответственный выпускающий
— Екатерина Цой, редакция газеты «АиФ-Приморье», корреспондент
Приморский край, г. Владивосток
Обладатель Гран-при ««Живой тайги» при поддержке Оргкомитета конкурса сможет совершить путешествие, связанное с темой охраны природы.
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