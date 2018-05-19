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В Приморье изобрели экзоскелет

Трутнев поручил найти деньги на проекты Технопарка "Русский"
Резиденты Технопарка «Русский» в ДВФУ представили свои проекты вице-премьеру Юрию Трутневу.

Совещание по развитию высоких технологий на острове Русский провел в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) заместитель председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 4 июня. В совещании приняли участие ректор ДВФУ Никита Анисимов, директор Технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков и резиденты технопарка, а также врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.

Открывая совещание, Юрий Трутнев отметил, что объем инвестиций в ДФО за четыре года вырос в семь раз. Это результат работы правительства, которое прилагает большие усилия для привлечения инвесторов на Дальний Восток.

«В сфере высоких технологий нам предстоит решать особые задачи, — заявил вице-премьер. — Важно привлекать в эту область интеллектуальный капитал. Хочу услышать ваше мнение, какая поддержка нужна предпринимателям со стороны Правительства, ДВФУ и региональных властей».

Резиденты Технопарка «Русский» представили Юрию Трутневу свои проекты. Руководитель Energy in Solids Контантин Цой (Инженерная школа ДВФУ) презентовал новую технологию горения. Нейрохирург Медицинского центра ДВФУ и руководитель хакатона «Нейростарт» Артур Биктимиров рассказал о биоинженерных разработках студентов. Проект по созданию экзоскелета стоимостью около 500 000 рублей представил резидент технопарка Вадим Таможний, отметив, что зарубежные аналоги стоят как минимум втрое дороже.

Важный социально значимый проект — бионический протез нижних конечностей — презентовали студенты Школы естественных наук ДВФУ Даниил Сербинович и Аркадий Березкин. Технология, разработанная в вузовском Центре проектной деятельности, предполагает использование нейросетей. В России нет таких протезов, и люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены пользоваться зарубежными дорогостоящими аналогами. По словам Даниила Сербиновича, проекту необходимы средства на создание опытных образцов, поэтому они попросили вице-премьера представить свой проект в сентябре на Восточном экономическом форуме, чтобы найти инвесторов.

По итогам совещания Юрий Трутнев отметил, что правительство будет поддерживать такие проекты и дальнейшее развитие Технопарка «Русский» в ДВФУ. Вице-премьер поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Фонду развития Дальнего Востока подготовить план реализации представленных проектов с вариантами финансирование.

Фото ДВФУ.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Русский  ДВФУ  трутнев  Технопарк 


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