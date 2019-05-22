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05 Июня 2019, 10:37 | Регион сегодня

Открытый урок для нахимовцев провели сотрудники Владивостокской нефтебазы в честь Дня защиты детей

Расположение учебного заведения поблизости от предприятия Группы компаний ННК способствует доброму соседству и, безусловно, партнерству

В преддверии Дня защиты детей Владивостокскую нефтебазу посетили кадеты филиала Нахимовского училища - Владивостокского президентского кадетского училища. Расположение учебного заведения в непосредственной близости от одного из предприятий Группы компаний ННК способствует доброму соседству и, безусловно, партнерству.

Успешно сдавшие экзамен юные курсанты получили редкую возможность побывать на нефтебазе, увидеть ее объекты, пройтись по территории и услышать увлекательные рассказы о предприятии.

Открытый урок для учащихся пятого класса Владивостокского президентского кадетского училища начался с рассказа об истории старейшего и самого крупного нефтехранилища в регионе. Пятиклассники впервые увидели нефтебазу не из окна автобуса, а изнутри, и открывающийся вид большой ухоженной территории, включающей значительную часть побережья, безусловно, их впечатлил.

 


 

 

 

Мальчишки с интересом узнавали и об экологических мероприятиях, которые реализуются компанией ННК-Приморнефтепродукт. Вместе с руководством нефтебазы они проинспектировали русло Первой речки, протекающей по территории предприятия и впадающей в Амурский залив. Нефтебаза самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора – ребятам показали установленные для этих целей боновые ограждения, которые позволяют собирать мусор с поверхности воды. Количество собранного мусора порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона.

 «Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке, это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему, происходящему в городе» - пояснили подрастающему поколению владивостокцев.

- Мы и не думали, что здесь так красиво - работники в специальной одежде и в касках, яркие бензовозы, кругом цветущие растения и море совсем близко.  Мы увидели нефтяные резервуары с другого ракурса, вблизи они просто огромные, - поделились впечатлениями нахимовцы.

У знакового для коллектива предприятия места – памятника работникам Владивостокской нефтебазы, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, для кадет был проведен урок мужества. С особым интересом нахимовцы слушали рассказ о подвиге экипажа танкера «Таганрог» в августе 1945 года.  О малоизвестной странице в истории Владивостока – отражении воздушной атаки летчика-камикадзе на танкер "Таганрог" в Амурском заливе многие воспитанники училища узнали впервые.

В ННК-Приморнефтепродукт подчеркивают: «Событие 18 августа 1945 года стало страницей летописи Второй мировой войны и одним из значимых свидетельств участия нефтяников в обороне страны». Сотрудники нефтебазы много лет заботятся о монументе, бережно реставрируют и в памятные даты собираются, чтобы почтить память своих героев.

Минутой молчания и возложением цветом к монументу почтили юные нахимовцы память работников Владивостокской нефтебазы, ценой жизни защитивших Родину.

Группа компаний ННК намерена и дальше поддерживать теплые соседские отношения с кадетским училищем. Например, окажет финансовую поддержку для организации в июле поездки группы нахимовцев в города-герои Москву и Санкт-Петербург. Ребята будут участвовать в мероприятиях общероссийского проекта «Историческая память»: побывают на 115-летнем юбилее адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, посещение которого запланировано Верховным Главнокомандующим РФ Владимиром Путиным.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Владивостокское президентское кадетское училище  Владивостокская нефтебаза  ННК 


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