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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Июня, 17:01 |
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ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения международного аэропорта Владивостока
На воздушных участках линий электропередачи 220 кВ «Артемовская ТЭЦ — Аэропорт» и «Владивосток – Аэропорт» проверено состояние проводов, отремонтированы шлейфы и грозотросы, смонтирована стеклянная изоляция взамен выработавшей свой ресурс полимерной. Завершена диагностика кабельных участков данных линий, которая выявила отсутствие локальных дефектов. На подстанции 220 кВ «Аэропорт» проведены ремонтные работы и техническое обслуживание основного оборудования.
Линии электропередачи и подстанция 220 кВ «Аэропорт» введены в работу в 2010 году. От их работы зависит бесперебойное электроснабжение объектов инфраструктуры аэропорта и города Артем.
Международный аэропорт Владивостока является одним из ключевых авиаузлов на Дальнем Востоке. В 2018 году аэропорт обслужил свыше 2,6 млн пассажиров.
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