Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 05 Июня, 17:01 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.16 р.
1 EUR 73.42 р.
100 JPY 60.31 р.
10 CNY 94.26 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
05.06 |
20 журналистов Приморья получат награды ХIII Дальневосточного конкурса "Живая тайга"
05.06 |
ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения международного аэропорта Владивостока
05.06 |
Во Владивостоке на улицах Хабаровской и Луговой начался капитальный ремонт
05.06 |
Открытый урок для нахимовцев провели сотрудники Владивостокской нефтебазы в честь Дня защиты детей
04.06 |
Правительство Хабаровского края подставило Фургала с социальными картами
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Июня 2019, 13:11 | Регион сегодня |

20 журналистов Приморья получат награды ХIII Дальневосточного конкурса "Живая тайга"

Уже в 13-й раз во Всемирный день окружающий среды — российский День эколога - WWF России и Центр "Амурский тигр" объявляют результаты Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"

Жюри подвело итоги ХIII Дальневосточного конкурса «Живая тайга»—2019.  В этом году победителям будут вручены 12 «Женьшеней», четыре приза «Надежда «Живой тайги», а вот Гран-при подождет своего обладателя до следующего года.

13 лет подряд WWF России, Центр «Амурский тигр» и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока проводят конкурс «Живая тайга» для журналистов пяти краев и областей бассейна Амура. Его задачей является привлечение через СМИ общественного внимания к сохранению природы Амурского экорегиона, обитающих здесь редких видов — амурского тигра, дальневосточного леопарда, дальневосточного аиста; деятельности заповедников и национальных парков, государственного охотничьего надзора и общественных природоохранных организаций. А также — объединение экологических журналистов для содействия решению природоохранных проблем и развитию устойчивого природопользования, и, конечно, поощрение сотрудников СМИ и редакций, проявивших себя на ниве экологической журналистики.

«Одними из основных критериев, с которым мы подходим к оценке поступивших на «Живую тайгу» работ, является их правдивость, объективность и действенность, — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, член жюри конкурса. — Именно поэтому в этом году мы выделили для себя репортажи Михаила Дидуха на ГТРК «Дальневосточная» — про браконьеров «с корочками» лесничества, которых задержали на незаконной рубке елей на ООПТ инспекторы Большехцирского заповедника, про провальную лососевую путину и коррупционные схемы, выявленные в Хабаровском крае Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой. Оперативные сообщения журналиста «Интерфакс» Инги Веланской сделали достоянием гласности противостояние сотрудника охотнадзора с браконьерами «в погонах». По результатам работы, в том числе, Инги и Михаила, состоялось увольнение неблагонадежных сотрудников полиции и чиновников. Мы — за такую журналистику: честную, смелую и действенную».

В 2019 году в конкурсе «Живая тайга» приняли участие 58 штатных и нештатных сотрудников 32 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей, региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 3-х некоммерческих интернет-проектов — PrimDiscovery, «Планета Тайга» и ТО «Скарабей». Жюри рассмотрело 170 материалов: 126 печатных публикаций и сообщений информационных агентств, 39 телесюжетов, 5 документальных фильмов, 6 радиопередач. (Подробный отчет, имена победителей, лауреатов и дипломантов — см. в протоколе заседания жюри от 3.06 2019)

«В нашем конкурсе, как и в живой природе, бывают спады и подъёмы. В этом году мы, взвесив все соображения, решили не присуждать Гран-при. Но радует то, что, с одной стороны, есть великолепная команда профессионалов, стабильно и качественно работающих в природоохранной тематике – назвать хотя бы Владимира Ощенко (ОТВ-Прим) или Ингу Веланскую («Интерфакс»), – а с другой стороны, каждый год появляются новые участники. В этом году такими открытиями для меня стали Надежда Егорова (РИА Новости) и Алексей Середа (Fishnews.ru). Традиционно наиболее активны приморцы и приамурцы. Надеюсь, что ветераны и новички останутся в теме, что их произведения не только будут востребованы у аудитории, но и прямо повлияют на дело охраны природы», — говорит член жюри Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010.

Да. Общим решением жюри Гран-при в этом году решено не присуждать. Но это не отменяет ярких и убедительных побед, которые одержали в номинациях журналисты из разных регионов бассейна Амура.

«Среди общей массы информационных телесюжетов глотком свежего воздуха стали репортажи Антона Сильвоника из Амурской области. В работе хорошо видно автора, который непринужденно живет в кадре, продумывает все детали и работает в тесной связке с талантливым оператором Сергеем Селезневым. После просмотра этого сюжета остается только влюбиться в пернатых обитателей станции реинтродукции Хинганского заповедника. Самой сильной телевизионной работой, по масштабу озвученных проблем, стал выпуск программы Владимира Ощенко «Морская», посвященный «северокорейскому нашествию» на Морской заповедник. Здесь и эксклюзивность темы, и результат: этот телевизионный сюжет был предъявлен в октябре 2018 года в МИД КНДР в Пхеньяне Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в КНДР Александром Мацегорой в качестве одного из фактов о нетерпимой ситуации с северокорейскими шхунами в территориальных водах РФ в Приморье. Хороший старт, на мой взгляд, обещающий мощный рост автора в дальнейшем, показала амурчанка Анна Шантыка, ГТРК «Амур», с работами о миграции косуль и золотодобыче», — говорит член жюри Ирина Трофимова, собственный корреспондент ОТР в Забайкальском крае, руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» — обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013.

 

Победителями конкурса «Живая тайга»—2019 с вручением приза «Женьшень» признаны:

В номинации «Сохранение амурского тигра»:

Михаил Дидух, корреспондент «ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск, и Надежда Егорова, собственный корреспондент Международного информационного агентства «Россия сегодня» (РИА Новости), г. Владивосток.

В номинации «Земля заповедная»:

Владимир Ощенко, редактор программ КГБУ «Общественное телевидение Приморья», и режиссер монтажа Виктория Макарова, за программу «Морская». Северокорейское нашествие»;

Дмитрий Рудась, продюсер, Владимир Ощенко, автор сценария, — за документальный фильм «Заповеданное море», г. Владивосток.

В номинации «Зеленый пояс Амура»:

Вера Куликова, корреспондент ИА «Порт Амур, г. Благовещенск, и съемочная группа ГТРК «Амур» — специальный корреспондент Антон Сильвоник и оператор Сергей Селезнев, г. Благовещенск.

В номинации «Страна дикого лосося»:

АНО «Планета Тайга», Виктор Решетников и Дмитрий Матюхин, за документальный фильм «Лосось в мутной воде», г. Комсомольск-на-Амуре;

Алексей Середа, выпускающий редактор медиахолдинга «Фишньюс», г. Владивосток;

Алексей Зливко, газета «Биробиджанская звезда», специальный корреспондент,

г. Биробиджан.

В номинации «Личность в охране природы»:

Инга Веланская, заместитель главного редактора ЗАО «Интерфакс — Дальний Восток», г. Владивосток

В номинации «Самое зеленое СМИ»:

Радио «Комсомольская правда» – Приморье»: программный директор, ведущий эфира Илья Кузнецов, шеф-редактор Оксана Киселёва, веб-редактор, ведущий эфира Алексей Самуськов, под руководством главного редактора Владивостокского филиала «КП» Александра Сырцова, г. Владивосток.

Специальный приз имени Геннадия Шаликова «За лучшую операторскую работу»:

Игорь Ищенко, оператор-натуралист, творческое объединение «Скарабей», г. Благовещенск .

По положению о конкурсе «Живая тайга», критериями оценки материалов являются: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике. Но, конечно, каждый член жюри, — а в большинстве своем это опытные журналисты, «собаку съевшие» в свое деле, обращали внимание и на другие аспекты, важные для творчества и успеха.

«Конкурсные работы всегда отражают современные процессы журналистики. Давно уже заметно, как авторы такого направления как природоохранная журналистика стремятся к визуализации текстов. И с каждым разом все больше тех, кто в тренде мультимедийных явлений. В этом году хочется отметить работы Инги Веланской, заместителя главного редактора ЗАО «Интерфакс – Дальний Восток» как пример современной подачи материалов, которые повышают читабельность текстов. Не случайно победителем признано и Радио «Комсомольская правда» – Приморье», только начавшее вещание в прошлом году, но уже уверенно проявившее себя в формате конвергентной редакции, объединившей газету, радио, сайт и видеоконтент. И тут, конечно, хотелось бы не только отметить ведущих эфира, но и чуткое руководство всем процессом становления радиоредакции Александра Сырцова, в то время главного редактора Владивостокского филиала «КП», — комментирует член жюри Ольга Мальцева, доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС, кандидат политических наук.

Специальный приз «Надежда «Живой тайги» в этом году жюри присудило четырем молодым журналистам: Анне Дёровой, специальному корреспонденту газеты «Амурская правда»; Дарье Прокопьевой, корреспонденту объединенной редакции ИД «Дважды два», г. Благовещенск; Ульяне Старостиной, внештатному корреспонденту газеты «КП»-Владивосток, г. Владивосток, и Екатерине Филипповой, корреспонденту газеты «Земля», г. Чита.

«Конечно же огорчает то, что до Гран-при никто из конкурсантов в этом году не дотянул. Так уже кстати, было, в 2015-м. Но зато призов «Надежда «Живой тайги» у нас нынче рекордное количество за всю историю. Целых четыре. Мы просто утопаем в надеждах на будущее природоохранной журналистики, — с улыбкой говорит председатель Оргкомитета конкурса Василий Солкин, заместитель директора по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель студии «Зов тайги», кавалер Ордена Почета за личный вклад в охрану природы. — Есть и ещё один важный момент. В прошлом году ушёл из жизни Геннадий Шаликов, великий оператор, умеющий снимать диких зверей в дикой природе так, как никто в России. Конечно же оргкомитет «Живой тайги» учредил особый «Женьшень» — «За лучшую операторскую работу» имени Гены. Но я очень переживал: приз-то учреждён, а будут ли работы, его достойные. Оказалось, зря переживал. Игорь Ищенко из Амурской области не просто снял «по-шаликовски» обстоятельный рассказ от вылупления аистят до их подъёма на крыло. Он умудрился снять поведение аистов, которое является открытием для орнитологов».

В 2019 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) отмечает 25 лет работы в России. Специальный приз в номинации конкурса «WWF России: 25 лет на защите природы» получит Анна Шантыка, корреспондент ГТРК «Амур», Благовещенск, за спецрепортажи о сохранении косули в Норском заповеднике, созданном при активном участии Всемирного фонда дикой природы (WWF), и контроле чистоты рек при добыче россыпного золота, общественный мониторинг которого в бассейне Амура поддерживает WWF России.

Жюри определило также 10 лауреатов и 6 обладателей специальных дипломов конкурса.

 

  • Лауреаты ХIII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»–2019»:

— Юлия Долгорук, специальный корреспондент ГТРК «Амур», — за освещение проблем браконьерства, новых методов учета животных с помощью программы SMART и репортаж из Зейского заповедника с хребта Тукурингра.

Амурская область, г. Благовещенск

Ольга Катренко, специальный корреспондент, Денис Юнак, оператор, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток», — за репортаж о редких птицах Ханкайского заповедника.

Приморский край, г. Владивосток

— Ольга Левашова, корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время»,за публикации о работе инспекторов госохотнадзора на многофункциональном кордоне «Березовый», построенном при поддержке Центра «Амурский тигр», и постпромысловых учетах охотничьих животных в районе.

Приморский край, с. Чугуевка

— Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России», — за этюды с Арсеньевских чтений, о пчеловодстве и сохранении липы.

Приморский край, г. Находка

Екатерина Подпенко, ИД «Гранд Экспресс», сайт «Хабинфо», корреспондент, — за аналитическую публикацию о состоянии вод Амура.

Хабаровский край, г. Хабаровск

Кирилл Рогачев, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК Дальневосточная», корреспондент службы информационных программ, — за репортаж о конфликтной ситуации с амурским тигром в поселке Золотой.

Хабаровский край, г. Хабаровск

Александр Хитров и Дарья Червова, интернет-журнал PrimDiscovery, — за реализацию проекта «Край тайги» — документальные фильмы, фотографии, репортажи из путешествий по заповедному Приморью, лайфхаки для туристов и цикл материалов о дальневосточном аисте.

Приморский край, г. Владивосток

Марина Черных, журналист «Новой газеты» во Владивостоке», — за публикации о том, что можно и чего нельзя на территории Дальневосточного морского заповедника и туристических достопримечательностях нацпарка «Удэгейская легенда».

Приморский край, г. Владивосток

 

  • Специальные призы и дипломы конкура:

 

Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:

Анна Дёрова (Кантамирова), специальный корреспондент ООО «Издательский дом «Амурская правда»,— за увлекательные репортажи о возвращении тигров в Амурскую область, борьбе с пожарами и сохранении от палов и медведей аистиных гнезд.

Амурская область, г. Благовещенск

Дарья Прокопьева, корреспондент объединенной редакции ИД «Дважды два», — за репортажи на портале «2х2» и в «КП»-Благовещенск с мест обитания дальневосточных аистов, усилиях энергетиков и экологов по сохранению этих редких птиц на ЛЭП.

Амурская область, г. Благовещенск

Ульяна Старостина, внештатный корреспондент газеты «КП»-Владивосток, — за публикацию о новых подходах к охране Дальневосточного морского заповедника и репортаж из нацпарка «Удэгейская легенда».

Приморский край, г. Владивосток

Екатерина Филиппова, ООО РИК «Земля», корреспондент, — за публикации о директоре Даурского заповедника Вадиме Кирилюке и добровольных лесных пожарных Забайкалья, Забайкальский край, г. Чита

 

Специальный диплом «Федеральный стандарт»:

корреспондент Андрей Кармаданов, оператор Андрей Толстихин, корреспондентский пункт ТРК ВС РФ «Звезда» во Владивостоке, — за цикл репортажей на федеральном телеканале об уникальной природе Дальнего Востока России: сохранении амурского тигра, дальневосточного леопарда и фотоохоте зимой на орланов во Владивосток.

Приморский край, г. Владивосток

Специальный диплом «За верность теме»:

Евгений Артемчук, РИА «Восток-Медиа», главный редактор, — за эксклюзивные материалы о пожарах и продвижение темы любительсвого рыболовства в Приморье

Приморский край, г. Владивосток

Специальный диплом «Наследник Пришвина»:

Андрей Биксалеев, внештатный корреспондент общественно-политической газеты «Читинское обозрение», — за внимательный взгляд натуралиста, пронизанные любовью к окружающему миру зарисовки об обитателях леса, фотопогоню за жуком-бронзовкой и теплое слово о природе Забайкалья на газетных страницах.

Забайкальский край, г. Чита

Юрий Жекотов, нештатный корреспондент газеты «М-пресс», — за мастерство художественного слова, рассказы о лесных обитателях и любовь к природе родного края.

Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре

Виктор Пожидаев, внештатный корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время» — за завораживающие истории из охотничей и рыбацкой жизни, доброту сердца и радость открытия читателям мира леса, рек и речушек на тематической странице страстных любителей природы «Привал».

Приморский край, с. Чугуевка

 

  • Поощрительными путевками на участие в Школе экологической журналистики «Живая тайга» награждаются:

Андрей Голубь, РИА «Восток-Медиа», корреспондент

Приморский край, г. Владивосток

— Екатерина Цой, газета «АиФ-Приморье», корреспондент

Приморский край, г. Владивосток

Традиционно, главным объединяющим мероприятием для победителей, лауреатов и дипломантов станет Школа экологической журналистики «Живая тайга, которая состоится с 4 по 8 июля 2019 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же, на берегу Японского моря, пройдет церемония вручения призов и дипломов конкурса. Так что внимательно читайте протокол жюри, ищите в нем свои фамилии, связывайтесь с Оргкомитетом и — собирайтесь в дорогу! Мы ждем вас на Школе «Живая тайга»!

За 13 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило 3260 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. В общей сложности, за «Женьшени» конкурса боролись 888 участников — журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 600 из них по итогам конкурса побывали на Школе экологической журналистики «Живая тайга», а для 50 журналистов, гостей и организаторов семинара из природоохранных организаций эта встреча ещё предстоит в июле.

По инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр» появился раздел «Живая тайга», где размещаются работы победителей конкурса разных лет.

Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».

На фото: Символический «Женьшень» — приз победителям конкурса «Живая тайга».

Авто фото -  Марина Божко / экологический пресс-клуб «Последняя среда».
 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: награды  конкурс 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика