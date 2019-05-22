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20 журналистов Приморья получат награды ХIII Дальневосточного конкурса "Живая тайга"
Жюри подвело итоги ХIII Дальневосточного конкурса «Живая тайга»—2019. В этом году победителям будут вручены 12 «Женьшеней», четыре приза «Надежда «Живой тайги», а вот Гран-при подождет своего обладателя до следующего года.
13 лет подряд WWF России, Центр «Амурский тигр» и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока проводят конкурс «Живая тайга» для журналистов пяти краев и областей бассейна Амура. Его задачей является привлечение через СМИ общественного внимания к сохранению природы Амурского экорегиона, обитающих здесь редких видов — амурского тигра, дальневосточного леопарда, дальневосточного аиста; деятельности заповедников и национальных парков, государственного охотничьего надзора и общественных природоохранных организаций. А также — объединение экологических журналистов для содействия решению природоохранных проблем и развитию устойчивого природопользования, и, конечно, поощрение сотрудников СМИ и редакций, проявивших себя на ниве экологической журналистики.
«Одними из основных критериев, с которым мы подходим к оценке поступивших на «Живую тайгу» работ, является их правдивость, объективность и действенность, — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, член жюри конкурса. — Именно поэтому в этом году мы выделили для себя репортажи Михаила Дидуха на ГТРК «Дальневосточная» — про браконьеров «с корочками» лесничества, которых задержали на незаконной рубке елей на ООПТ инспекторы Большехцирского заповедника, про провальную лососевую путину и коррупционные схемы, выявленные в Хабаровском крае Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой. Оперативные сообщения журналиста «Интерфакс» Инги Веланской сделали достоянием гласности противостояние сотрудника охотнадзора с браконьерами «в погонах». По результатам работы, в том числе, Инги и Михаила, состоялось увольнение неблагонадежных сотрудников полиции и чиновников. Мы — за такую журналистику: честную, смелую и действенную».
В 2019 году в конкурсе «Живая тайга» приняли участие 58 штатных и нештатных сотрудников 32 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Еврейской автономной областей, региональных представительств федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также 3-х некоммерческих интернет-проектов — PrimDiscovery, «Планета Тайга» и ТО «Скарабей». Жюри рассмотрело 170 материалов: 126 печатных публикаций и сообщений информационных агентств, 39 телесюжетов, 5 документальных фильмов, 6 радиопередач. (Подробный отчет, имена победителей, лауреатов и дипломантов — см. в протоколе заседания жюри от 3.06 2019)
«В нашем конкурсе, как и в живой природе, бывают спады и подъёмы. В этом году мы, взвесив все соображения, решили не присуждать Гран-при. Но радует то, что, с одной стороны, есть великолепная команда профессионалов, стабильно и качественно работающих в природоохранной тематике – назвать хотя бы Владимира Ощенко (ОТВ-Прим) или Ингу Веланскую («Интерфакс»), – а с другой стороны, каждый год появляются новые участники. В этом году такими открытиями для меня стали Надежда Егорова (РИА Новости) и Алексей Середа (Fishnews.ru). Традиционно наиболее активны приморцы и приамурцы. Надеюсь, что ветераны и новички останутся в теме, что их произведения не только будут востребованы у аудитории, но и прямо повлияют на дело охраны природы», — говорит член жюри Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010.
Да. Общим решением жюри Гран-при в этом году решено не присуждать. Но это не отменяет ярких и убедительных побед, которые одержали в номинациях журналисты из разных регионов бассейна Амура.
«Среди общей массы информационных телесюжетов глотком свежего воздуха стали репортажи Антона Сильвоника из Амурской области. В работе хорошо видно автора, который непринужденно живет в кадре, продумывает все детали и работает в тесной связке с талантливым оператором Сергеем Селезневым. После просмотра этого сюжета остается только влюбиться в пернатых обитателей станции реинтродукции Хинганского заповедника. Самой сильной телевизионной работой, по масштабу озвученных проблем, стал выпуск программы Владимира Ощенко «Морская», посвященный «северокорейскому нашествию» на Морской заповедник. Здесь и эксклюзивность темы, и результат: этот телевизионный сюжет был предъявлен в октябре 2018 года в МИД КНДР в Пхеньяне Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в КНДР Александром Мацегорой в качестве одного из фактов о нетерпимой ситуации с северокорейскими шхунами в территориальных водах РФ в Приморье. Хороший старт, на мой взгляд, обещающий мощный рост автора в дальнейшем, показала амурчанка Анна Шантыка, ГТРК «Амур», с работами о миграции косуль и золотодобыче», — говорит член жюри Ирина Трофимова, собственный корреспондент ОТР в Забайкальском крае, руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» — обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013.
Победителями конкурса «Живая тайга»—2019 с вручением приза «Женьшень» признаны:
В номинации «Сохранение амурского тигра»:
Михаил Дидух, корреспондент «ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск, и Надежда Егорова, собственный корреспондент Международного информационного агентства «Россия сегодня» (РИА Новости), г. Владивосток.
В номинации «Земля заповедная»:
Владимир Ощенко, редактор программ КГБУ «Общественное телевидение Приморья», и режиссер монтажа Виктория Макарова, за программу «Морская». Северокорейское нашествие»;
Дмитрий Рудась, продюсер, Владимир Ощенко, автор сценария, — за документальный фильм «Заповеданное море», г. Владивосток.
В номинации «Зеленый пояс Амура»:
Вера Куликова, корреспондент ИА «Порт Амур, г. Благовещенск, и съемочная группа ГТРК «Амур» — специальный корреспондент Антон Сильвоник и оператор Сергей Селезнев, г. Благовещенск.
В номинации «Страна дикого лосося»:
АНО «Планета Тайга», Виктор Решетников и Дмитрий Матюхин, за документальный фильм «Лосось в мутной воде», г. Комсомольск-на-Амуре;
Алексей Середа, выпускающий редактор медиахолдинга «Фишньюс», г. Владивосток;
Алексей Зливко, газета «Биробиджанская звезда», специальный корреспондент,
г. Биробиджан.
В номинации «Личность в охране природы»:
Инга Веланская, заместитель главного редактора ЗАО «Интерфакс — Дальний Восток», г. Владивосток
В номинации «Самое зеленое СМИ»:
Радио «Комсомольская правда» – Приморье»: программный директор, ведущий эфира Илья Кузнецов, шеф-редактор Оксана Киселёва, веб-редактор, ведущий эфира Алексей Самуськов, под руководством главного редактора Владивостокского филиала «КП» Александра Сырцова, г. Владивосток.
Специальный приз имени Геннадия Шаликова «За лучшую операторскую работу»:
Игорь Ищенко, оператор-натуралист, творческое объединение «Скарабей», г. Благовещенск .
По положению о конкурсе «Живая тайга», критериями оценки материалов являются: актуальность, глубина раскрытия темы; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике. Но, конечно, каждый член жюри, — а в большинстве своем это опытные журналисты, «собаку съевшие» в свое деле, обращали внимание и на другие аспекты, важные для творчества и успеха.
«Конкурсные работы всегда отражают современные процессы журналистики. Давно уже заметно, как авторы такого направления как природоохранная журналистика стремятся к визуализации текстов. И с каждым разом все больше тех, кто в тренде мультимедийных явлений. В этом году хочется отметить работы Инги Веланской, заместителя главного редактора ЗАО «Интерфакс – Дальний Восток» как пример современной подачи материалов, которые повышают читабельность текстов. Не случайно победителем признано и Радио «Комсомольская правда» – Приморье», только начавшее вещание в прошлом году, но уже уверенно проявившее себя в формате конвергентной редакции, объединившей газету, радио, сайт и видеоконтент. И тут, конечно, хотелось бы не только отметить ведущих эфира, но и чуткое руководство всем процессом становления радиоредакции Александра Сырцова, в то время главного редактора Владивостокского филиала «КП», — комментирует член жюри Ольга Мальцева, доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС, кандидат политических наук.
Специальный приз «Надежда «Живой тайги» в этом году жюри присудило четырем молодым журналистам: Анне Дёровой, специальному корреспонденту газеты «Амурская правда»; Дарье Прокопьевой, корреспонденту объединенной редакции ИД «Дважды два», г. Благовещенск; Ульяне Старостиной, внештатному корреспонденту газеты «КП»-Владивосток, г. Владивосток, и Екатерине Филипповой, корреспонденту газеты «Земля», г. Чита.
«Конечно же огорчает то, что до Гран-при никто из конкурсантов в этом году не дотянул. Так уже кстати, было, в 2015-м. Но зато призов «Надежда «Живой тайги» у нас нынче рекордное количество за всю историю. Целых четыре. Мы просто утопаем в надеждах на будущее природоохранной журналистики, — с улыбкой говорит председатель Оргкомитета конкурса Василий Солкин, заместитель директора по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель студии «Зов тайги», кавалер Ордена Почета за личный вклад в охрану природы. — Есть и ещё один важный момент. В прошлом году ушёл из жизни Геннадий Шаликов, великий оператор, умеющий снимать диких зверей в дикой природе так, как никто в России. Конечно же оргкомитет «Живой тайги» учредил особый «Женьшень» — «За лучшую операторскую работу» имени Гены. Но я очень переживал: приз-то учреждён, а будут ли работы, его достойные. Оказалось, зря переживал. Игорь Ищенко из Амурской области не просто снял «по-шаликовски» обстоятельный рассказ от вылупления аистят до их подъёма на крыло. Он умудрился снять поведение аистов, которое является открытием для орнитологов».
В 2019 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) отмечает 25 лет работы в России. Специальный приз в номинации конкурса «WWF России: 25 лет на защите природы» получит Анна Шантыка, корреспондент ГТРК «Амур», Благовещенск, за спецрепортажи о сохранении косули в Норском заповеднике, созданном при активном участии Всемирного фонда дикой природы (WWF), и контроле чистоты рек при добыче россыпного золота, общественный мониторинг которого в бассейне Амура поддерживает WWF России.
Жюри определило также 10 лауреатов и 6 обладателей специальных дипломов конкурса.
- Лауреаты ХIII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»–2019»:
— Юлия Долгорук, специальный корреспондент ГТРК «Амур», — за освещение проблем браконьерства, новых методов учета животных с помощью программы SMART и репортаж из Зейского заповедника с хребта Тукурингра.
Амурская область, г. Благовещенск
— Ольга Катренко, специальный корреспондент, Денис Юнак, оператор, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток», — за репортаж о редких птицах Ханкайского заповедника.
Приморский край, г. Владивосток
— Ольга Левашова, корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время», — за публикации о работе инспекторов госохотнадзора на многофункциональном кордоне «Березовый», построенном при поддержке Центра «Амурский тигр», и постпромысловых учетах охотничьих животных в районе.
Приморский край, с. Чугуевка
— Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России», — за этюды с Арсеньевских чтений, о пчеловодстве и сохранении липы.
Приморский край, г. Находка
— Екатерина Подпенко, ИД «Гранд Экспресс», сайт «Хабинфо», корреспондент, — за аналитическую публикацию о состоянии вод Амура.
Хабаровский край, г. Хабаровск
— Кирилл Рогачев, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК Дальневосточная», корреспондент службы информационных программ, — за репортаж о конфликтной ситуации с амурским тигром в поселке Золотой.
Хабаровский край, г. Хабаровск
— Александр Хитров и Дарья Червова, интернет-журнал PrimDiscovery, — за реализацию проекта «Край тайги» — документальные фильмы, фотографии, репортажи из путешествий по заповедному Приморью, лайфхаки для туристов и цикл материалов о дальневосточном аисте.
Приморский край, г. Владивосток
— Марина Черных, журналист «Новой газеты» во Владивостоке», — за публикации о том, что можно и чего нельзя на территории Дальневосточного морского заповедника и туристических достопримечательностях нацпарка «Удэгейская легенда».
Приморский край, г. Владивосток
- Специальные призы и дипломы конкура:
Специальный приз «Надежда «Живой тайги»:
— Анна Дёрова (Кантамирова), специальный корреспондент ООО «Издательский дом «Амурская правда»,— за увлекательные репортажи о возвращении тигров в Амурскую область, борьбе с пожарами и сохранении от палов и медведей аистиных гнезд.
Амурская область, г. Благовещенск
— Дарья Прокопьева, корреспондент объединенной редакции ИД «Дважды два», — за репортажи на портале «2х2» и в «КП»-Благовещенск с мест обитания дальневосточных аистов, усилиях энергетиков и экологов по сохранению этих редких птиц на ЛЭП.
Амурская область, г. Благовещенск
— Ульяна Старостина, внештатный корреспондент газеты «КП»-Владивосток, — за публикацию о новых подходах к охране Дальневосточного морского заповедника и репортаж из нацпарка «Удэгейская легенда».
Приморский край, г. Владивосток
— Екатерина Филиппова, ООО РИК «Земля», корреспондент, — за публикации о директоре Даурского заповедника Вадиме Кирилюке и добровольных лесных пожарных Забайкалья, Забайкальский край, г. Чита
Специальный диплом «Федеральный стандарт»:
— корреспондент Андрей Кармаданов, оператор Андрей Толстихин, корреспондентский пункт ТРК ВС РФ «Звезда» во Владивостоке, — за цикл репортажей на федеральном телеканале об уникальной природе Дальнего Востока России: сохранении амурского тигра, дальневосточного леопарда и фотоохоте зимой на орланов во Владивосток.
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «За верность теме»:
— Евгений Артемчук, РИА «Восток-Медиа», главный редактор, — за эксклюзивные материалы о пожарах и продвижение темы любительсвого рыболовства в Приморье
Приморский край, г. Владивосток
Специальный диплом «Наследник Пришвина»:
— Андрей Биксалеев, внештатный корреспондент общественно-политической газеты «Читинское обозрение», — за внимательный взгляд натуралиста, пронизанные любовью к окружающему миру зарисовки об обитателях леса, фотопогоню за жуком-бронзовкой и теплое слово о природе Забайкалья на газетных страницах.
Забайкальский край, г. Чита
— Юрий Жекотов, нештатный корреспондент газеты «М-пресс», — за мастерство художественного слова, рассказы о лесных обитателях и любовь к природе родного края.
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре
— Виктор Пожидаев, внештатный корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время» — за завораживающие истории из охотничей и рыбацкой жизни, доброту сердца и радость открытия читателям мира леса, рек и речушек на тематической странице страстных любителей природы «Привал».
Приморский край, с. Чугуевка
- Поощрительными путевками на участие в Школе экологической журналистики «Живая тайга» награждаются:
— Андрей Голубь, РИА «Восток-Медиа», корреспондент
Приморский край, г. Владивосток
— Екатерина Цой, газета «АиФ-Приморье», корреспондент
Приморский край, г. Владивосток
Традиционно, главным объединяющим мероприятием для победителей, лауреатов и дипломантов станет Школа экологической журналистики «Живая тайга, которая состоится с 4 по 8 июля 2019 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же, на берегу Японского моря, пройдет церемония вручения призов и дипломов конкурса. Так что внимательно читайте протокол жюри, ищите в нем свои фамилии, связывайтесь с Оргкомитетом и — собирайтесь в дорогу! Мы ждем вас на Школе «Живая тайга»!
За 13 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило 3260 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. В общей сложности, за «Женьшени» конкурса боролись 888 участников — журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 600 из них по итогам конкурса побывали на Школе экологической журналистики «Живая тайга», а для 50 журналистов, гостей и организаторов семинара из природоохранных организаций эта встреча ещё предстоит в июле.
По инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр» появился раздел «Живая тайга», где размещаются работы победителей конкурса разных лет.
Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».
На фото: Символический «Женьшень» — приз победителям конкурса «Живая тайга».
Авто фото - Марина Божко / экологический пресс-клуб «Последняя среда».
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