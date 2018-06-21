|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 21:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
По инициативе главы города Виталия Веркеенко в самом «автомобильном городе страны» появится специальный городской пункт приема автопокрышек, где каждый желающий житель Владивостока сможет абсолютно бесплатно сдать использованные шины для дальнейшей экологически-безопасной переработки. Сейчас идет процедура создания такой площадки.
Об этом сообщил сегодня, 5 июля, представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае Сергей Лазарев.
Как рассказал Сергей Лазарев, пункт приема будет соответствовать санитарным и экологическим нормам и требованиям. Благодаря ему из старых колес будет получаться резиновая крошка, которая пойдет на изготовление покрытий стадионов, спортивных и детских игровых площадок, придомовых территорий. Стоит отметить, что из двух легковых автопокрышек можно сделать 1 квадратный метр спортивного покрытия.
В настоящее время во Владивостоке можно сдать шины (четыре колеса в пределах 200 рублей) в легальных пунктах приема, организованных на шиномонтажных мастерских, а не бросать их в ближайшем лесном массиве.
«И вы будете уверены, что шины будут переработаны, а не образуют новые несанкционированные свалки», – добавил Сергей Лазарев.
Отработанные автопокрышки являются отходами IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации.
«Если вы не сдали в легальный пункт приема автопокрышек и вас «поймали за руку» специалисты АТУ, вам также грозит штраф по ст. 8.2 КоАП РФ за административное правонарушение. Обязанность каждого жителя нашего города передавать автопокрышки специализированным организациям через сеть шиномонтажей», – прокомментировал представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае.
Адреса лицензированных пунктов приема автопокрышек только для физических лиц:
Первореченский район
— пр-кт Народный, 6 (Приморавтотранс Трэйд)
— ул. Ильичёва, 20В (Мистер Ойл)
— ул. Пятая Проходная, 15 (ГиперАвто)
— ул. Стрелочная, 17Б (Мотосервис)
— ул. Выселковая, 50Д (ШтормАвто)
— пр-кт 100-летия Владивостока, 12 (шиномонтаж)
— ул. Иртышская, 15 (Юнион Бокс)
— ул. Сельская, 3А, стр. 2 (шиномонтаж)
— пр-кт народный, 27Б (Темп)
Первомайский район
— ул. Интернациональная, 71А ст. 3 (шиномонтаж)
— ул. Сахалинская, 4 (шиномонтаж)
Ленинский район
— ул. Адмирала Кузнецова, 66А (автосервис)
— ул. Стрелковая, 56А (автосервис)
— ул. Фадеева, 42 (Траксервис ДВ)
— ул. Фадеева, 14 (шиномонтаж)
— пр-т Красного Знамени, 133/4, ГСК №18, блок 5, боксы 444, 445 (шиномонтаж)
— ул. Адмирала Кузнецова, 84 (шиномонтаж)
— ул. Шилкинская, 10 (шиномонтаж)
— ул. Адмирала Кузнецова, 92 (шиномонтаж)
Советский район
— пр-кт 100-летия Владивостока, 122 (ГиперАвто)
— ул. Давыдова, 8 (шиномонтаж)
— ул. Кирова, 25А, стр. 2
— ул. Русская, 73А (шиномонтаж)
Как рассказал Сергей Лазарев, у этих точек приема есть договоренность со специальными предприятиями, которые занимаются утилизацией резиновых покрышек с получением вторичного сырья и готовой продукции. У них организован полный цикл переработки отходов, ближайшая компания от Владивостока расположена в Артеме. Именно сюда свозят использованные шины юридические лица. У юрлиц с этим вопросом проблем нет: все знают, как правильно утилизировать покрышки рабочего транспорта.
«Отмечу, что выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов, – добавил Сергей Лазарев. – Пожалуйста, давайте беречь природу».
Досье "Дальневосточного капитала": Ежедневно во Владивостоке собирается около 160 кубометров бытового мусора и около 20 тонн «тяжелого», крупногабаритного мусора. Сбором и вывозом отходов занимаются специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Муниципальные коммунальные службы также занимаются вывозом отработанных шин из лесного массива, дворов и улиц. Рабочие СГТ вывозят использованные покрышки с несанкционированных свалок и отправляют их на вторичную переработку в профильные предприятия.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
- Желающих работать на Дальнем Востоке ищут в Instagram
- В центре Владивостока появятся дорожные знаки "Остановка запрещена"
- В Приморье начал работу Восточный нефтегазовый форум
- Жителей и гостей Владивостока накормят ухой в День рыбака
- Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
- Рыбакам прописали новые правила
- В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda
- В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
- В Приморье будут разводить китайский гребешок
-
Наши партнерыLoading...RedTram
Лелетки-проститутки
Авторизация: