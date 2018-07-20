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05 Августа 2018, 16:39 | Регион сегодня

Центральную площадь Владивостока предлагают продлить до прибрежной полосы

Реализацию нового мастер-плана города планируется начать с двух пилотных проектов

Об успешном опыте сотрудничества с Японией в разработке мастер-плана Владивостока глава города Виталий Веркеенко рассказал на площадке XII Саммита городов АТР, который прошел с 1 по 3 августа в японском городе Фукуока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Международная площадка создана для обмена успешными примерами в целях устойчивого развития городов АТР. Глава Владивостока, принимавший участие в работе Саммита, презентовал приморскую столицу коллегам, рассказал о ее активном развитии и успешном сотрудничестве с японскими партнерами в подготовке мастер-плана городского округа.  

Благодаря японским экспертам в области архитектуры и организации городских пространств Владивосток получил современную концепцию развития. Модернизация транспортной системы, улучшение качества городской среды, сохранение исторического центра и уникального природного ландшафта – вот основные моменты, на которые обратили внимание японские архитекторы. Реализацию планируется начать с двух пилотных проектов – исторического центра и нового административного, отметил Виталий Веркеенко.

«Приоритетный проект – это район морского и железнодорожного вокзалов. Красивейший памятник архитектуры должен стать ядром культурной зоны в историческом центре города. В перспективе там может быть создать музейный квартал. Сейчас на площади перед жд вокзалом  автобусная стоянка, она не только мешает любоваться видом,  но и создает загазованность воздуха, и осложняет транспортную остановку в этом районе. Автобусный парк с площади жд вокзала необходимо убрать и сделать там благоустроенные общественные пространства. Я полностью поддерживаю эту идею и уже дал такое поручение проработать вопрос перемещения автобусного парка с этой площадки», – подчеркнул глава Владивостока.

На базе вокзала же предлагается создать транспортный хаб транзитно-ориентированного типа, добавил он. Также японские эксперты предложили Владивостоку расширить прогулочные зоны вдоль бухты Золотой Рог и продлить центральную площадь до прибрежной полосы – она нуждается в полной модернизации и устройстве новых благоустроенных общественных пространств.  

Второй точкой роста, по мнению мировых экспертов, должен стать новый деловой и административный центр города, который предлагается построить на месте нефтебазы в районе Первой Речки.

 


 

«Владивосток должен развиваться как полицентричный город. Эксперты предлагают вынести административные и деловые функции из исторического центра в новый район, который может быть построен на месте нефтебазы в районе Первой Речки. Мы уже ведем диалог с собственниками предприятия и находим понимание. На этой же территории планируется построить новые административные здания и жилую застройку», – рассказал Виталий Веркеенко.

Отдельно архитекторы отметили необходимость модернизации транспортной системы, строительства перехватывающих парковок и «легкого» метро, расширения пешеходных зон и внедрения элементов «умного» города, отметил глава Владивостока.

«В последнем направлении мы быстро продвинулись, по внедрению системы адаптивных светофоров во Владивостоке совместно с японскими партнерами. Сейчас этот проект вступил в завершающую стадию, первые «умные» светофоры начнем тестировать в сентябре. Надеемся, что они серьезно разгрузят один из основных транспортных узлов города в районе Второй Речки», – добавил Виталий Веркеенко.

Именно эти проекты будут предложены в первую очередь вниманию участников IV Восточного экономического форума, подчеркнул мэр Владивостока.

Участники Саммита городов АТР отметили, что это хороший пример международного сотрудничества, который нужно тиражировать и брать на заметку. А для нового делового района Владивостока предложили модель развития «умных» городов, примененную на одном из японских островов.

Отметим, с 1 по 3 августа глава Владивостока принимал участие в мероприятиях XII  Азиатско-Тихоокеанского саммита городов в японском городе Фукуока. На международной площадке были представлены 35 городов из 18 стран мира. Виталий Веркеенко выступил с презентацией Владивостока и провел ряд двусторонних встреч с лидерами городов АТР.

Напомним, по мнению главы приморской столицы, Владивосток призван стать центром международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 почетных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Недаром название города означает «владеющий Востоком». Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество», – заявил Виталий Веркеенко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: благоустройство  Веркеенко 


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Комментарии
  • Bakkardy11:37, 06.08.2018

    Мать моя женщина!!!! Да это же город будущего, город мечты. Нью Васюки 2. 0
  • Псевдщ95оним14:05, 09.08.2018

    лелетки-проститутки
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