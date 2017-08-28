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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Сентября, 20:33 |
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Прокуратура доложит о защите прав предпринимателей на Дальнем Востоке
Совершенствование механизмов защиты инвесторов Дальнего Востока будет обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме в рамках сессии «Предпринимательство на Дальнем Востоке: риски и решения», которая состоится 7 сентября.
Какие основные риски в работе с государством видят инвесторы Дальнего Востока? Насколько защищенными они себя чувствуют? Насколько действенны и эффективны механизмы защиты инвесторов ТОР и Свободного порта Владивосток? На эти и другие вопросы ответят участники сессии.
На круглом столе выступит Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, который расскажет о мерах, которые принимает Генеральная прокуратура по защите прав предпринимателей, в том числе в сферах инвестиционной деятельности. В дискуссии также примут участие заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев, уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах Дальнего Востока, а также представители бизнес-сообщества.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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