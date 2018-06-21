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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Советник Президента Российской Федерации дал поручение губернатору Приморского края
4 сентября во Владивостоке по поручению Владимира Путина прошел прием граждан в мобильной приемной Президента Российской Федерации.
Прием граждан провел советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. В мероприятии также участвовали представители администрации Приморского края и Владивостока. Обращения граждан в основном касались таких сфер, как дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и ремонт социальных объектов.
По итогам работы мобильной приемной по каждому обращению были определены механизмы и сроки решения. Антон Кобяков дал поручение губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому взять на контроль исполнение принятых решений.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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