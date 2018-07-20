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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:16 |
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На Русском острове развернулось гастрономическое шале на 3,5 тыс. кв. метров
«Улица Дальнего Востока» открыта в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке.
Все девять дальневосточных регионов представили свои гастрономические шале с лучшими блюдами на фуд-корте площадью 3,5 тысячи кв. метров. Рыбный рынок будет работать в форматах дегустации, стрит-фуда, ресторана. В торговых точках будет отражена специфика территорий – какой рыбой и морепродуктами они богаты и какую продукцию выпускают.
«На нашем стенде представлена продукция ведущих камчатских производителей. Это компании «Устькамчатрыба», «Витязь-Авто», Тымлацкий рыбокомбинат, рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина. Есть продукция из оленины. На самой витрине выложена самая большая из лососевых рыб - чавыча. Это штучная заморозка компании «Устькамчатрыба». Товар достаточно востребованный не только для ресторанов, но и для обычных потребителей. Также здесь можно увидеть консервы этого производителя из нерки, рыбное ассорти – рагу и бычки в томатном соусе. Этот соус приготовлен технологии, которая не меняется на протяжении многих лет. Вся продукция, представленная в линейке лососевых - дикая рыба. То есть такая рыба возобновляется рыбозаводами, но живет в естественной среде, которую дает природа. Также представлен гребешок. Его производит Тымлацкий рыбокомбинат. Он отличается вкусовыми качествами и небольшим калиброванным размером. На стенде Камчатке представлено тельное – блюдо из морского гребешка», - рассказал Андрей Пережогин, генеральный директор камчатской компании «Традиции гостеприимства».
На рыбных прилавках регионов можно было полакомиться канапе с лососевой икрой и малосольной красной рыбой, профитролями с икрой щуки и деликатесами из марикультуры. Были представлены специальные таёжные напитки.
Рыбный рынок пользовался большой популярностью у гостей и участников ВЭФ в прошлом году. В этом году, как отмечают организаторы, он будет не менее успешен. Повара планируют угодить самым взыскательным гурманам.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Фестиваль «Улицы Дальнего Востока» пройдет с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников третьего Восточного экономического форума, после – для всех желающих.
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