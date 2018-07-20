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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 19 Августа, 23:00 |
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В Приморье грузоперевозчиков поставят на весы
Создание в Приморье автоматизированной системы весогабаритного контроля позволит пресечь нарушения законодательства грузоперевозчиками, сверхнормативные нагрузки на дороги и мосты. Об этом губернатор края Владимир Миклушевский заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов во вторник, 5 сентября, в стартовый день третьего Восточного экономического форума.
Во встрече с главой Приморья приняли участие около 100 человек – бизнесмены, представители общественных объединений предпринимателей. Один из прозвучавших вопросов – про состояние дел в области грузоперевозок. Отмечено, что нормативно-правовые документы в этой области не соответствуют современным требованиям, сложности возникают с получением разрешений.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что уже найдено системное решение данной проблемы – запланировано внедрение системы весогабаритного контроля.
«Не хотелось бы ограничивать предпринимателей в их работе, но и дороги не должны разрушать недобросовестные перевозчики. Сейчас разрешенную нагрузку на ось превышают в 2-2,5 раза, жители возмущены, например, на той же дороге Владивосток–Находка. Выход простой – у нас уже есть партнер, «Ростелеком»: будем ставить автоматизированный комплекс весового контроля. Без остановки автомобиля, проехал – нарушил – заплати штраф. Сейчас по всей стране система контрольно-надзорных органов будет претерпевать большие изменения, это решение Президента России Владимира Путина. Речь о работе по принципу: минимальное количество запретов, но нарушил – заплати», – заявил Губернатор.
Отметим, принцип работы системы весогабаритного контроля следующий: специальные датчики, сенсоры, камеры фото- и видеофиксации определяют габариты, вес, скорость движения транспортного средства. Полученные данные поступают в центр мониторинга и обработки информации, где по ним определяется ущерб, нанесенный автодороге, проверяется наличие специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае его отсутствия – информация направляется в ГИБДД. Предварительно определены 22 точки, где необходимо установить посты, для реализации проекта в пилотном режиме отобраны пять из них, на участках дорог по маршрутам: Владивосток-Находка-Порт Восточный, Уссурийск-Пограничный-Госграница.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии.
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