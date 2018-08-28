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Среда| 05 Сентября, 21:37 |
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Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
Минприроды поддержало призыв ООПТ ограничить массовые запуски шаров.
Руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), среди которых – Кроноцкий заповедник и нацпарк «Земля леопарда», - выступило с инициативой об ограничении запуска воздушных шаровых на массовых мероприятиях. Призыв поддержал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
В последние годы запуск в небо воздушных шаров стал неотъемлемой частью многих массовых праздников и акций. Яркие шарики красиво улетают ввысь, но не многие задумываются об их дальнейшей судьбе. Тысячи разноцветных «останков» с ленточками попадают как на улицы городов, так и на заповедные территории, прежде свободные от любого мусора.
«Минутные удовольствия вроде запуска шаров могут обернуться глобальной экологической катастрофой, - поясняет к.б.н. Евгения Бисикалова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова. - В воздухе гелиевый шар существует не больше часа. Далее под влиянием либо высоких температур, либо сильного ветра, либо других внешних факторов шар сдувается и падает. В воде или на суше сдувшийся шар может привлечь зверей, птиц и рыб как объект питания. Экологами всего мира все чаще отмечаются случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО».
В национальном парке «Земля леопарда» уже фиксировались случаи загрязнения территории резиновыми шарами. И хотя факт употребления латекса животными пока замечен не был, специалисты предупреждают, что попадание инородного предмета в дикую природу может закончиться непредсказуемо.
Наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях. Так, в Кроноцком заповеднике на Камчатке неоднократно были зафиксированы случаи травмирования и гибели животных от пластиковых, а также других отходов.
Директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок подчеркивает: «В заповеднике были отмечены случаи гибели тюленей, морских птиц в акватории и даже наземных млекопитающих, обитающих на побережье, в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением... Именно поэтому сегодня мы выступаем с призывом к организаторам массовых мероприятий по всей России отказаться от запуска в небо шаров — действия, ставшего в последнее время традиционным, но остающегося необдуманным и губительным для природы».
Инициативу выступить против массового запуска воздушных шаров на мероприятиях также поддержало руководство Магаданского государственного заповедника и объединенной дирекции «Заповедное Приамурье». Их эксперты также отметили реальную опасность, которую представляет собой засорение заповедных территорий лопнувшими шарами и обрывками лент.
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин разделил обеспокоенность коллег, отметив важность понимания урона действий, которыми может обернуться очередная акция по запуску воздушных шаров.
«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», - отметил министр.
На фото: Тюлени с шариком на ластах в Дальневосточном морском заповеднике, фото Игорь Катин
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