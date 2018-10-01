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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
Министерство внутренних дел поддерживает инициативу об увеличении размеров подъёмных, выплачиваемых участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, переселяющимся на постоянное место жительства на Дальний Восток. Об этом сообщил на заседании Правительства РФ Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Как отметил глава МВД, анализ реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников свидетельствует о необходимости уделить особое внимание Дальневосточному округу. Численность переезжающих туда соотечественников не превышает 6%. При этом субъекты, входящие в состав данного федерального округа, включены в перечень территорий приоритетного заселения, где установлен повышенный объём государственных гарантий. В частности, наряду с выплатами на обустройство предусмотрены ежемесячные пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской или иной не запрещённой законом деятельности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Дмитрий Медведев: для переселения соотечественников в ДФО нужны допмеры«В целях активизации переселенческого процесса Минвостокразвития предложено увеличить размер подъёмных для прибывающих в указанные регионы. Министерство внутренних дел России поддерживает данную инициативу, её реализация потребует ежегодного выделения из федерального бюджета порядка 900 млн рублей дополнительных ассигнований», – отметил Владимир Колокольцев.
Вместе с тем, по словам главы МВД, даже такая материальная поддержка не является ключевым фактором. Самой острой для переселенцев остаётся проблема обеспечения постоянным жильём. Однако в рамках госпрограммы оказание помощи в решении данного вопроса не предусмотрено. Предложения по использованию возможных механизмов в своё время были разработаны на федеральном уровне, одобрены Правительством и направлены на места. В частности, субъектам рекомендовано использовать программу «Жильё для российской семьи», а также осуществлять работу по формированию арендного жилищного фонда», – уточнил он.
Напомним, по итогам реализации на Дальнем Востоке в 2017 году Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, Дальний Восток принял 5431 участника госпрограммы и членов их семей. Больше всего переселенцев в ДФО приняли Хабаровский (2 038 чел.) и Приморский (1 556 чел.) края, Амурская область (495 чел.). Среди переселившихся в регионы ДФО соотечественников мужчины составляют 60,6% от общего числа переселенцев, женщины – 39,4%.
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
Для того, что бы решить эту проблему, нужно сесть за парту во втором классе и решить задачу про бассейн и две трубы. В первую очередь, надо решить вопрос о том, что бы люди не уезжали с Дальнего Востока. А все эти подъемные похожи на примитивный распил бюджета. ИМХО
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