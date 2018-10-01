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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 18:04 |
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КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
Позицию АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поддержал Арбитражный суд Дальневосточного округа, признав ошибочным вывод Пятого арбитражного апелляционного суда о возможности предоставления резидентам свободного порта Владивосток земельных участков, находящихся исключительно в федеральной собственности. Орган правосудия считает, что участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, передается резиденту СПВ без торгов. Данное решение поддерживает права резидентов свободного порта Владивосток на использование преференций, прямо предусмотренных действующим законом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В настоящее время АО «Корпорация развития Дальнего Востока» готовит жалобу в Верховный суд Российской Федерации, чтобы отстоять законные права резидента свободного порта Владивосток ООО «Уссурийск Спорт Сервис». Причиной обращения в высший судебный орган страны станет вынесенный 25 сентября текущего года судебный акт Арбитражного суда Дальневосточного округа, которым оставлено в силе постановление Пятого арбитражного апелляционного суда. Данное постановление поддерживало отказ управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа в предоставлении без торгов участка для реализации инвестпроекта по созданию в Уссурийске микрорайона с комплексной застройкой в соответствии с Земельным кодексом РФ. Причиной судебного спора является уже образованный земельный участок, на котором разрешено строительство многоквартирного жилья. В свою очередь компания «Уссурийск Спорт Сервис» помимо жилых домов намерена построить еще и спортивный комплекс. Решение Арбитражного суда Дальневосточного округа о передаче федеральных и муниципальных земель резидентам СПВ без торгов дает все основания рассчитывать на удовлетворение Верховным судом Российской Федерации жалобы АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и соблюдение права ООО «Уссурийск Спорт Сервис» на земельный участок.
На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» участвует более чем в 40 судебных делах по заявлениям резидентов свободного порта Владивосток об оспаривании отказов уполномоченных органов в предоставлении земельных участков без торгов.
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