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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ТОры Приморья лидируют среди наиболее крупных получателей земли
Резиденты дальневосточных территорий опережающего развития получили 17 000 гектаров земли для реализации заявленных проектов. На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» юридически обязывающие соглашения о ведении инвестиционной деятельности в ТОР подписала с 314 компаниями и в рамках осуществления своих полномочий передала в аренду 392 земельных участка, необходимых для реализации проектов.
Только за девять месяцев 2018 года 64 инвесторам ТОР передано 247 земельных участков площадью свыше 12 000 гектаров. Для сравнения: годом ранее 49 резидентам было передано 92 земельных участка площадью более 722 гектаров, а в 2016 году 23 резидента получили 46 земельных участков площадью 487,9 гектара. В числе наиболее крупных получателей земли резидент ТОР «Большой Камень» - ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (70 га), резиденты ТОР «Михайловский», получившие под реализацию сельскохозяйственных проектов более 12 000 гектаров, а также резидент ТОР «Нефтехимический» - АО «Восточная Нефтехимическая компания», получивший для проекта по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 528,5 гектара, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Среди территорий опережающего развития, резиденты которых на 100 процентов уже обеспечены земельными участками, - «Белогорск», «ИП «Кангалассы», «Амуро- Хинганская». В течение ближайшего месяца полностью будут удовлетворены потребности в земельных участках девяти инвесторов ТОР «Южная Якутия». Большойт процент предоставления также в ТОР «Хабаровск», «Комсомольск», «Большой Камень» и «Курилы». Передача земельных участков, необходимых для реализации проектов, происходит по упрощенной схеме. Резиденты ТОР получают земельный участок в аренду по цене 0,8% от кадастровой стоимости, с последующим правом выкупа по льготной стоимости. При необходимости, по заявке резидента, реализация проекта обеспечивается инфраструктурой. Резиденты СПВ имеют право на получение земельного участка без проведения процедуры торгов. АО «КРДВ» помогает в их получении, взаимодействуя с федеральными, региональными и муниципальными органами управления.
«Мы выступаем инициаторами оптимизации процедур предоставления земельных участков в ТОР и СПВ, значительно сократив сроки получения инвесторами необходимой площади. Работаем над повышением эффективности создания объектов инфраструктуры ТОР как в части сроков их создания, так и оптимизации состава таких процедур в соответствии с лучшими мировыми практиками», - отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
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